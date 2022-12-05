ЧМ-2022: Японская сказка закончилась! Хорватия победила в серии пенальти и вышла в 1/4 финала

Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста чемпионата мира-2022 в Катаре. Плей-офф продолжится матчами Япония - Хорватия и Бразилия - Корея.

Япония - Хорватия 1:1 ( по пенальти 1:3)

Японские футболисты начали очень дерзко, на второй минуте матча после подачи штрафного, Томиясу был близок к голу, но не смог подставить ногу. Спустя 5 минут уже хорваты создали свой момент. Перишич пробил по воротам с острого угла, вратарь мяч отразил, но прямо перед Крамаричем, которому не позволили заковырять мяч в ворота. Очень активно действовали фланги у японской сборной, а к концу первого тайма давление японских футболистов принесло свои плоды. На 43-й минуте японцы разыграли угловой. Доан сделал красивую подачу на линию вратарской, и мяч отскочил к Маэда, который со всей силы пробил по воротам и вывел свою сборную вперед.

Второй тайм японцы начали так же нагло и провели несколько хороших атак. На 55-й минуте хорваты забрали мяч под свой контроль, и наконец-то счет сравняли. Ловрен сделал диагональную подачу в штрафную, на которую откликнулся Перишич и красивым ударом головой отправил мяч в нижний угол ворот. На 63-й минуте Модрич решил напомнить о себе ударом сходу, но вратарь японской сборной Гонда отбил мяч из-под перекладины. Хорваты и японцы не смогли выявить победителя. Заключительный отрезок второго тайма получился относительно скучным. Было заметно, что команды перешли к более осторожной игре. В основное время выявить победителя не удалось, и матч перешёл в дополнительное время.

В дополнительное время ни одна из сборных не была близка к тому, чтобы одержать победу. Победитель матча определился в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Хорватии, победившая со счетом 3:1.

До матча:

На стадионе „Аль Джануб“ встретятся сборные Японии и Хорватии. Начало матча в 17:00.