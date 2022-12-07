Волна краж катализаторов со старых автомобилей: какие машины – в группе риска?

На ее публикацию откликнулась еще одна женщина, уже из Ласнамяэ, у которой за два дня до этого тоже сняли катализатор по адресу Паэ, 56. В обоих случаях это были „Тойоты Приус“. А 10 ноября сняли катализатор с еще одной „Тойоты Приус“ – уже в Ыйсмяэ.

„27 октября в Таллинне по адресу Сыпрусе пст, 233, почти в 3 ночи какой-то гадёныш снял катализатор. Вот такой утром ждал сюрприз. Берегите своих железных коней!“, – написала в Фейсбуке женщина и прикрепила запись с видеорегистратора, на которой, однако, злоумышленника невозможно разглядеть.

А в октябре начались кражи катализаторов уже в Таллинне. Причем, если посмотреть по хронологии, они шли буквально одна за другой.

По словам Тимо Рейнталя из Тартуского полицейского участка, цель воров – получить содержащиеся в катализаторах ценные металлы: „В них есть платина, палладий, родий. Палладий и родий сейчас считаются в мире самыми дорогими ценными металлами“.

В августе в полицию поступило заявление еще об одном случае кражи автомобильного катализатора в Тарту – с автомобиля Volvo, припаркованного на улице Лийва. Ущерб от кражи составил 900 евро.

Затем участились кражи катализаторов в Тарту и Южной Эстонии. 20 июля портал ERR сообщил, что полиция призывает автомобили стов быть бдительными.

Первое сообщение о серии краж катализаторов в Таллинне появилось еще 8 июля. Мужчина в группе „EZ-дуны“ в соцсети Facebook написал: „Сегодня ночью на улице Koorti был срезан катализатор с автомобиля. Будьте бдительны!“ И через некоторое время добавил: „Как показало исследование места среза, резали роликовым резаком, таким же сантехники режут медные трубки. Без шума и пыли“.

Большой всплеск краж катализаторов был и в марте. Затем, видимо, воры отправились в небольшой отпуск. А вскоре кражи катализаторов начались уже в Таллинне и Тарту.

Первые предупреждения об активизировавшейся краже катализаторов были еще в январе этого года. Тогда полиция сообщала, что в Нарве за последние месяцы участились случаи краж катализаторов. Начиная с ноября прошлого года в Нарвском полицейском участке было зарегистрировано 11 краж катализаторов.

„Однако пока страховые фирмы не поднимали тему повальной кражи катализаторов и резкого роста обращений автовладельцев в страховые фирмы в связи с этим“, – говорит руководитель отдела предотвращения ущерба LKF Юлли Рейметс .

В Эстонском фонде дорожного страхования (LKF) подтверждают: если у машины есть страховка каско, то она покрывает ущерб от кражи или вандализма.

„А у старых автомобилей часто нет страховки каско, и расходы на новую деталь ложатся на владельца автомобиля“, – констатирует Аасала.

Он добавляет, что часто жертвами воров становятся именно устаревшие автомобили – в том числе старые модели Toyota Prius (гибрид) .

„В Тарту мы действительно сталкивались с такими ситуациями, когда с автомобилей воровали катализаторы, – отмечает руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала . – В Таллинне было всего несколько единичных случаев“.

Так как в последнее время срезали катализаторы именно с машин Toyota, то мы спросили у официального представителя данной марки, обращались ли к ним пострадавшие клиенты, вставшие перед необходимостью покупать новый катализатор, а то и менять весь глушитель, и много ли было таких обращений.

„Но переработка – это хлопотное и грязное дело, которым в Эстонии заниматься довольно проблематично, – констатирует он. – Не исключено, что скупщики целых катализаторов также занимаются в соседних странах переработкой и продажей именно металла, а не запчасти как таковой“.

Причем, добавляет он, второй вариант в некоторых ситуациях может оказаться выгоднее, поскольку в катализаторах есть определенное содержание редких металлов.

„Дальнейшая судьба срезанных катализаторов во многом зависит от того, насколько умны и подготовлены воры, – комментирует ситуацию руководитель службы по ведению делопроизводств Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс . – Часть украденного перепродают в другие страны в виде цельных автомобильных запчастей, другую часть перерабатывают и продают как металл“.

Однако возникает вопрос, куда же воры сдают срезанные катализаторы? В фирме по приему металла Kuusakoski, например, заверяют: они катализаторы отдельно не принимают. Только вместе с машиной.

Причина может крыться в том, что у владельцев машин либо нет каско, либо им невыгодно обращаться после кражи катализатора в страховку, поскольку зачастую в подобных случаях нужно также платить самоответственность, а не всегда стоимость новой детали для старой машины – намного больше самоответственности.

LKF добавляют, что страховщики обсуждали в последнее время не кражу катализаторов, а рост числа угонов автомобилей в Южной Эстонии.

Дело в том, что параллельно с кражей катализаторов начались также угоны автомобилей – тоже марок Toyota и Lexus.

Катализатор или автомобиль?

„За последний месяц в Южной Эстонии было угнано несколько внедорожников, – сообщила в октябре полиция. – Несмотря на то, что в сентябре в Тартумаа задержали угонщиков автомобилей, которые были гражданами Литвы, кражи автомобилей данных марок продолжаются. Если до этого злоумышленников интересовали преимущественно внедорожники 2018–2022 гг. выпуска, то за последний месяц было украдено несколько автомобилей Land Cruiser, и были попытки угнать также внедорожник Lexus“.

Полиция предупреждала: все это происходит в темное время суток, поэтому стражи порядка просят всех людей быть очень внимательными и сообщать в полицию, если вдруг заметили, что возле их дома бродят посторонние люди и припаркованы чужие машины.

По словам руководителя отдела борьбы с организованной преступностью Кристьяна Тоомингаса, злоумышленники – мужчины 20–40 лет, которые передвигаются на автомобилях, которым около 10 лет. На их машинах – британские или литовские номера.

„Также известно, что они готовятся заранее и могут крутиться в темное время суток в разных районах возле машин марок Lexus и Toyota – пешком или на электросамокате, – добавил Тоомингас. – Они могут также скрывать свои лица под масками или при помощи разных предметов одежды. И если вы заметите таких людей, сразу же звоните в 112“.