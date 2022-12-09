Застраховаться от бедности: грамотно заключенный полис поможет в случае проблем выплачивать кредит и компенсирует снизившийся доход

По словам директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, чаще всего кредитными обязательствами обременены люди в возрасте 31–40 лет, люди с более высоким доходом и родители с детьми. „При возникновении проблем со здоровьем существует высокий риск появления проблем и с возвратом займа. Если бы один из членов семьи стал нетрудоспособным или семья потеряла один из своих постоянных источников дохода, то 26% семей в нашей стране не справились бы со своими денежными обязательствами“, – сказал Март Йессе.

Результаты исследования показали, что страхование жизни имеется всего у 30% населения и только у половины заемщиков.

Согласно исследованию, финансовая стабильность без привычного дохода одного члена семьи зависит от уровня суммарного дохода семьи – чем более она обеспечена, тем легче будет справляться с обязательствами всем ее членам. По оценке 54% людей, они справились бы, оставшись без зарплаты одного члена семьи.

Результаты исследования показали, что страхование жизни имеется всего у 30% населения и только у половины заемщиков.

Небольшой опрос, проведенный журналистом, показал, что в основном страхуют свою жизнь те, у кого есть маленькие дети или большие кредитные обязательства. При этом многие опрошенные говорят, что им страхование жизни не нужно, потому что: 1) их профессия – не опасная, зачем страховаться? 2) у них нет кредитов, 3) „страховая фирма все равно придерется к чему-нибудь и не выплатит“, 4) „это слишком дорого“.

На основные вопросы по поводу вышеперечисленных мифов и предубеждений ответила Элерийн Рейнман, руководитель сферы страхования рисков Swedbank.

От 3 до 13 евро в месяц

– Насколько популярно страхование жизни среди ваших клиентов?

– Если говорить о тех, у кого есть жилищный кредит или которые являются созаявителями на получение жилищного кредита, то у 42% из них есть действующий договор страхования жизни. Интерес людей к страхованию жизни растёт из года в год, как и их осведомленность о страховании жизни.

– В каком возрасте и люди каких профессий чаще всего страхуют свою жизнь и здоровье?