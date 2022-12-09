Застраховаться от бедности: грамотно заключенный полис поможет в случае проблем выплачивать кредит и компенсирует снизившийся доход
Специалисты бьют тревогу: внезапная нетрудоспособность или смерть члена семьи повергнет 25% семей в финансовые трудности. Согласно опросу, проведенному Союзом страховых обществ Эстонии и фирмой Turu-uuringute AS, у половины жителей Эстонии есть взятые займы. В то же время четверть жителей Эстонии не справились бы с обязательствами в случае потери доходов одного члена семьи. Особенно уязвимы семьи с детьми, а также те, у кого взят большой кредит. Как же в случае чего не упасть в бездну финансовых проблем, выясняла „МК-Эстония“.
По словам директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, чаще всего кредитными обязательствами обременены люди в возрасте 31–40 лет, люди с более высоким доходом и родители с детьми. „При возникновении проблем со здоровьем существует высокий риск появления проблем и с возвратом займа. Если бы один из членов семьи стал нетрудоспособным или семья потеряла один из своих постоянных источников дохода, то 26% семей в нашей стране не справились бы со своими денежными обязательствами“, – сказал Март Йессе.
Результаты исследования показали, что страхование жизни имеется всего у 30% населения и только у половины заемщиков.
Согласно исследованию, финансовая стабильность без привычного дохода одного члена семьи зависит от уровня суммарного дохода семьи – чем более она обеспечена, тем легче будет справляться с обязательствами всем ее членам. По оценке 54% людей, они справились бы, оставшись без зарплаты одного члена семьи.
Результаты исследования показали, что страхование жизни имеется всего у 30% населения и только у половины заемщиков.
Небольшой опрос, проведенный журналистом, показал, что в основном страхуют свою жизнь те, у кого есть маленькие дети или большие кредитные обязательства. При этом многие опрошенные говорят, что им страхование жизни не нужно, потому что: 1) их профессия – не опасная, зачем страховаться? 2) у них нет кредитов, 3) „страховая фирма все равно придерется к чему-нибудь и не выплатит“, 4) „это слишком дорого“.
На основные вопросы по поводу вышеперечисленных мифов и предубеждений ответила Элерийн Рейнман, руководитель сферы страхования рисков Swedbank.
От 3 до 13 евро в месяц
– Насколько популярно страхование жизни среди ваших клиентов?
– Если говорить о тех, у кого есть жилищный кредит или которые являются созаявителями на получение жилищного кредита, то у 42% из них есть действующий договор страхования жизни. Интерес людей к страхованию жизни растёт из года в год, как и их осведомленность о страховании жизни.
– В каком возрасте и люди каких профессий чаще всего страхуют свою жизнь и здоровье?
– В среднем это – 34-летний мужчина, проживающий в Таллинне. Чаще всего страхуют свою жизнь люди в возрасте от 26 до 45 лет (74%). У нас есть клиенты в возрасте от 18 до 69 лет, и самый долгий полис страхования длится уже 20 лет. А самая большая страховая сумма составляет почти миллион евро. В среднем сумма страхования немного превышает доход застрахованного за два года.
– Некоторые думают, что страховать жизнь – это дорого. А какой минимум-максимум стоимости полиса в месяц?
– У нас ежемесячный взнос при страховании жизни индивидуален и зависит от возраста клиента, рисков для здоровья и страховой суммы. Для полиса страхования жизни, включающего два покрытия – на случай смерти и инвалидности, минимальный ежемесячный взнос составит около 3 евро при условии, что клиенту 18 лет, выбранная страховая сумма для обоих покрытий составляет 15 000 евро, а здоровье клиента на момент заключения договора находится в хорошем состоянии.
Страхование на случай травмы может быть добавлено клиентом в договор, а ежемесячный взнос составляет 4,90 евро в месяц.
Средний ежемесячный взнос по договору страхования жизни составляет 13 евро.
Все профессии важны
– Кто обязательно, на ваш взгляд, должен застраховать жизнь и здоровье? Люди какого возраста, профессии или жизненной ситуации?
– Наличие страхования жизни может стать важным в ситуациях, когда у человека серьёзное заболевание и ему необходимо оплатить лечение, когда он признан нетрудоспособным, но государственная система не всегда обеспечивает достаточное финансирование.
В случае страхования жизни также необходимо говорить о наихудшем сценарии – смерти члена семьи. Договоры страхования жизни не являются частью наследства и при наступлении страхового случая деньги быстро выплачивают выгодоприобретателю. И человек может погасить кредитные обязательства, не покрытые пенсионными активами, оплатить расходы на похороны и компенсировать снизившиеся доходы. Страховую сумму выплачивают сразу, без уплаты налогов.
– Многие считают, что если работа малоподвижная или неопасная (например, продавец в магазине, работник IT-сферы, врач или менеджер), то страхование жизни и здоровья не обязательно. Так ли это?
– Наша повседневная жизнь, помимо работы, включает в себя и другие виды деятельности: физические упражнения, хобби, прогулки, путешествия и т. д. К сожалению, никто не застрахован от различных заболеваний и несчастных случаев, и чаще всего именно из-за болезней люди теряют свою жизнь. Застраховав свою жизнь, люди могут обеспечить чувство безопасности для своих близких, чтобы в случае чего те могли справиться с повседневными расходами: коммунальные платежи, выплаты по ипотеке, расходы на питание, оплата похорон.
80% смертей – из-за болезни
– В каких случаях страховая компания может отказать в выплате?
– Не в интересах страховых компаний отказывать в выплате компенсации. Мы ценим доверительные отношения с нашими клиентами и сознание того, что они довольны нашими услугами.
Например, в первом полугодии 2022 года Swedbank Life Insurance SE выплатил в общей сложности 1,57 млн евро по страхованию жизни.
Существует лишь несколько случаев, когда страховая компания была вынуждена отказать в выплате страхового покрытия по страхованию жизни. Например, когда при заключении договора была предоставлена недостоверная информация о состоянии здоровья клиента, когда у клиента нет действующего договора страхования или в ситуациях, которые предусмотрены условиями договора страхования жизни. Мы рекомендуем всегда внимательно читать положения и условия перед подписанием договора и знать, что покрывается и какие исключения применяются.
– В каких случаях выплаты по страхованию жизни и здоровья существенно помогли людям?
– Злокачественные опухоли – одна из наиболее распространенных причин смерти и инвалидности. Были клиенты, у которых диагностировали злокачественные опухоли. У них была инвалидность, и мы выплатили страховое возмещение по страхованию жизни.
Был также случай, когда клиент умер через год после получения полиса страхования жизни. Мы выплатили компенсацию.
– Что бы вы сказали всем тем людям, у которых нет кредитов, нет детей и которые думают, что им не нужно страхование жизни?
– Основная цель страхования жизни – обеспечить чувство защищенности ваших близких и вас самих от различных непредвиденных событий. Вы можете получить три различных вида покрытия в одном договоре – покрытие на случай смерти, покрытие на случай инвалидности и покрытие на случай травмы.
Лучшее время для страхования жизни – когда вы молоды и здоровы, и было бы разумно застраховать жизнь на более длительный срок.
Если у вас пока нет финансовых обязательств или иждивенцев, вам следует подумать о своем будущем и о том, как вы планируете справиться с ситуацией, например, если с вами произойдет несчастный случай или вы заболеете, что приведёт к потере трудоспособности.
Сумма страхования жизни выплачивается не только тогда, когда человек покинул нас. Если Эстонская касса страхования от безработицы признала человека нетрудоспособным на срок не менее года, мы выплатим полную сумму, указанную в договоре.
Пособие по травмам помогает людям, получившим травмы в результате несчастного случая (например, переломы, сотрясения мозга и т. д.). Пособие – единовременная выплата.
Более чем в 80% случаев причиной смерти и инвалидности являются различные заболевания. Поэтому крайне важно управлять рисками, связанными с этими заболеваниями. В конце концов, счета и финансовые обязательства так или иначе должны быть оплачены.
Лучшее время для страхования жизни – когда вы молоды и здоровы, и было бы разумно застраховать жизнь на более длительный срок.