Пора пересмотреть договора на поставку электроэнергии. Благодаря универсальной услуге пакеты по фиксированной цене подешевели

Руководитель портала сравнения Elektrihind.ee Биргит Йыгева говорит, что в прошлом месяце люди продолжали проявлять большой интерес к универсальной услуге. Однако продавцы электроэнергии не внесли никаких изменений в стоимость своих пакетов по предоставлению универсальной услуги.

Вместо этого изменения коснулись пакетов с фиксированной ценой. „Их цены стали более выгодными“, - говорит Йыгева. По ее словам, особенно большие изменения коснулись пакетов Alexela и 220 Energia. В ноябре по сравнению с октябрем цены на них упали на 22% . Цены на услуги Eesti Energia также немного снизились. Elektrum остается самым дорогим поставщиком.

Средняя цена универсальной услуги составляет около 20 центов за кВт⋅ч. Однако средняя цена более дешевых пакетов с фиксированной ценой в настоящее время составляет 15,5 центов за кВт⋅ч. При этом срок действия договора на эти пакеты составляет 84 месяца.

В то же время не ослабевает интерес граждан и к биржевым пакетам. По словам Йыгева, колебание цен могут позволить себе люди, которые следят за своим потреблением и временем, когда электричество дешевле всего.