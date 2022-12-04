Игрок сборной Франции отыграл 40 минут против Польши с цепочками на шее

24-летнего центрального защитника, сыгравшего в трех матчах на чемпионате мира в Катаре, можно было увидеть с цепочками на протяжении всей первой половины воскресного матча Франции против Польши. Наконец, на 41-й минуте боковой судья попросил Жюля снять украшение.

Инцидент произошел во время попытки Кунде вбросить аут. Судья подошёл к игроку и потребовал снять цепочки, что удалось сделать только благодаря одному из членов тренерского штаба сборной Франции, который помог защитнику снять цепочки. Если бы Кунде отказался выполнить требования арбитров, то мог получить наказание в виде жёлтой карточки.

Удивительно, что судьи сразу не обратили внимание на цепочку, так как по регламенту с ними играть запрещено. Вот выдержка из правил: „Любые украшения (ожерелья, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать ленту, чтобы их закрыть“.