04.12.2022, 18:54
Юниоры из Эстонии заняли второе место на этапе Кубка мира по фехтованию
ФОТО:
Мужская юниорская сборная Эстонии (Маркус Салм, Эрик Тобиас, Оливер Лаасик, Матиас Мурумаа) заняла второе место на этапе КМ по фехтованию, проходившем в Узбекистане.
Эстония, завоевавшая серебро второй этап подряд, в четвертьфинале обыграла Китайский Тайбэй со счетом 45:32, а затем Кыргызстан со счетом 45:29 в полуфинале.
В финале они уступили Египту, лидеру мирового рейтинга, 23:45. Казахстан завоевал бронзу, обыграв Кыргызстан со счетом 45:32.
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