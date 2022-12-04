Другие виды
04.12.2022, 18:54

Юниоры из Эстонии заняли второе место на этапе Кубка мира по фехтованию

 
Вверху слева: Оливер Лаасик, Матиас Мурумаа, Эрик Тобиас, Маркус Салм. Главный тренер Юхан Сальм в центре.
Вверху слева: Оливер Лаасик, Матиас Мурумаа, Эрик Тобиас, Маркус Салм. Главный тренер Юхан Сальм в центре.
ФОТО: Juhan Salm

Мужская юниорская сборная Эстонии (Маркус Салм, Эрик Тобиас, Оливер Лаасик, Матиас Мурумаа) заняла второе место на этапе КМ по фехтованию, проходившем в Узбекистане.

Эстония, завоевавшая серебро второй этап подряд, в четвертьфинале обыграла Китайский Тайбэй со счетом 45:32, а затем Кыргызстан со счетом 45:29 в полуфинале.

В финале они уступили Египту, лидеру мирового рейтинга, 23:45. Казахстан завоевал бронзу, обыграв Кыргызстан со счетом 45:32.

Все результаты доступны здесь.

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