ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (284-й день) | ВМС Украины обвиняют российскую армию в применении запрещенного химического оружия
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о российских артиллерийских и ракетных ударах в Купянском районе.
Повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура, частные дома. Пострадавших нет.
„Местные власти совместно с волонтерами в связи с увеличением интенсивности обстрелов продолжают добровольную эвакуацию жителей“, — пишет Синегубов в телеграме.
ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Днепра
„Этот флаг подняли бойцы спецподразделения „Карлсон“ — это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины! Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят“, — говорится в заявлении подразделения.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России, „когда она вернется за стол переговоров“.
„Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол [переговоров]“, — сказал он в интервью телеканалу TF1.
Американская разведка ожидает снижения темпов боевых действий в Украине
„Мы уже наблюдаем своего рода снижение темпов конфликта… и мы ожидаем, что это, вероятно, будет тем, что мы увидим в ближайшие месяцы“, — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
По мнению спецслужб США, Россия и Украина будут подготавливать ресурсы для контрнаступления после зимы. „Но на самом деле у нас есть изрядная доля скептицизма относительно того, будут ли россияне на самом деле готовы это сделать. Я мыслю более оптимистично об украинцах в этот период времени“, — добавила Хейнс.
Противоположной точки зрения придерживается американский Институт изучения войны (ISW) - его аналитики пишут, что с наступлением зимы почва замерзла, что позволяет интенсифицировать военные операции с участием техники. В частости, на востоке Украины.
СБУ опубликовала список представителей Украинской православной церкви, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее Владимир Зеленский поручал запретить в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.
Под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил гибель пяти добровольцев из Грузии во время боев за город Бахмут, на который пытается наступать российская армия и части „ЧВК Вагнера“.
ВМС Украины: российская армия использует запрещенное химоружие - советские газовые гранаты
Военно-морские силы Украины опубликовали в Telegram и Twitter ролик о том, как позиции украинских военнослужащих на востоке страны российские войска атакуют с дрона советскими газовыми гранатами К-51.
„Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты“, — отметили в ВМС.