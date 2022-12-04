ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (284-й день) | ВМС Украины обвиняют российскую армию в применении запрещенного химического оружия

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о российских артиллерийских и ракетных ударах в Купянском районе.

Повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура, частные дома. Пострадавших нет.

„Местные власти совместно с волонтерами в связи с увеличением интенсивности обстрелов продолжают добровольную эвакуацию жителей“, — пишет Синегубов в телеграме.

ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Днепра

„Этот флаг подняли бойцы спецподразделения „Карлсон“ — это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины! Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят“, — говорится в заявлении подразделения.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России, „когда она вернется за стол переговоров“.

„Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол [переговоров]“, — сказал он в интервью телеканалу TF1.

Американская разведка ожидает снижения темпов боевых действий в Украине

„Мы уже наблюдаем своего рода снижение темпов конфликта… и мы ожидаем, что это, вероятно, будет тем, что мы увидим в ближайшие месяцы“, — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

По мнению спецслужб США, Россия и Украина будут подготавливать ресурсы для контрнаступления после зимы. „Но на самом деле у нас есть изрядная доля скептицизма относительно того, будут ли россияне на самом деле готовы это сделать. Я мыслю более оптимистично об украинцах в этот период времени“, — добавила Хейнс.

Противоположной точки зрения придерживается американский Институт изучения войны (ISW) - его аналитики пишут, что с наступлением зимы почва замерзла, что позволяет интенсифицировать военные операции с участием техники. В частости, на востоке Украины.