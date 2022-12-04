ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Семь советов от эксперта, как сэкономить сотни евро на еде и развлечениях

В четверг Delfi опубликовал статью о семье из четырех человек, которые тратят на еду 1000 евро в месяц. Эксперт по вопросам экономии поделился с нами несколькими конкретными советами о том, как каждый человек может сэкономить на счетах за продукты питания.

1. Составьте меню на неделю

Прежде чем отправиться за покупками, составьте меню на неделю и список покупок. И внимательно следуйте этому списку. Таким образом, вы не будете приобретать ненужные и зачастую вредные для здоровья продукты.

Чтобы легче было соблюдать самодисциплину, запомните известную истину: никогда не ходите в супермаркет на голодный желудок. Кроме того, зачастую легче делать покупки в одиночку или, по крайней мере, ходить в магазин без детей.

2. Пользуйтесь картами клиента

Используйте в магазинах скидочные карты. В месяц с ними можно экономить до 10-15%. Это означает, что на продуктовой корзине стоимостью 200 евро вы можете сэкономить 20-30 евро. В год накопится от 240 до 360 евро.