ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Семь советов от эксперта, как сэкономить сотни евро на еде и развлечениях(2)
Экономия денег требует прежде всего дисциплины, но вместе с тем нужно знать, как правильно экономить. Читайте семь полезных советов от Maaleht, которые помогут вам начать жить экономнее, а при наилучшем раскладе - сохранить сотни евро.
В четверг Delfi опубликовал статью о семье из четырех человек, которые тратят на еду 1000 евро в месяц. Эксперт по вопросам экономии поделился с нами несколькими конкретными советами о том, как каждый человек может сэкономить на счетах за продукты питания.
1. Составьте меню на неделю
Прежде чем отправиться за покупками, составьте меню на неделю и список покупок. И внимательно следуйте этому списку. Таким образом, вы не будете приобретать ненужные и зачастую вредные для здоровья продукты.
Чтобы легче было соблюдать самодисциплину, запомните известную истину: никогда не ходите в супермаркет на голодный желудок. Кроме того, зачастую легче делать покупки в одиночку или, по крайней мере, ходить в магазин без детей.