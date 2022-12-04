Сегодня - последняя возможность проголосовать за идеи по распределению народного бюджета

В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать свой голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за идеи, представленные для реализации в районе действующей прописки. Проголосовать можно как на домашней странице народного бюджета, так и на участке для голосования.

„Подходят к концу две насыщенные недели голосования в рамках народного бюджета. Команда районной управы Ласнамяэ активно на протяжении всего голосования презентовала жителям представленные идеи. Благодарю всех уже проголосовавших и призываю тех, кто ещё не проголосовал , не упустить эту возможность и отдать своей голос за понравившуюся идею народного бюджета“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Проголосовать за понравившиеся идеи можно до 4 декабря на странице narodnoibudzet.tallinn.ee .