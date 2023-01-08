Психологическое насилие снижает волю женщин к участию в политике – с этим нельзя мириться

Как предотвратить насилие против женщин?

На этот вопрос нет простого ответа. Для развития общества без насилия крайне важна политическая воля, наша политика должна в равной степени поддерживать экономическое благополучие и независимость женщин и мужчин, а также их участие в разных сферах жизни и на разных уровней власти. Особенно большая ответственность возложена на политиков, образовательные учреждения и работодателей. Наша система образования и различные планы действий должны предусматривать предотвращение насилия в отношении женщин, обеспечение равных возможностей и прав детей и других социально уязвимых групп.

Во-вторых, насилие в отношении женщин базируется на существующих установках и ожиданиях относительно гендерных ролей. До сих пор считается, что стремление к победе и сила присущи мужчинам, а пассивность и покорность — женщинам. Нам нужно развивать эмпатию и навыки создания и поддержания позитивных, взаимоуважительных отношений. Такие программы, как „Освободимся от травли!“ (Kiusamisest vabaks), игра на развитие навыков поведения VEPA, программа „Здоровые и безопасные отношения“, направленная на предотвращение насилия на свиданиях, помогают изменить общественное отношение. В настоящее время роль мужчин и мальчиков в предотвращении насилия все еще невелика, но именно мужчины должны больше способствовать тому, чтобы насилие в отношении женщин сошло на нет. Известные мужчины иногда высказываются на эту тему, например, в кампании „Армия против насилия в семье“, однако необходимы ежедневные действия, стопроцентное вмешательство в ситуацию, когда видно, что кто-то подвергается нападкам из-за своего пола. Все это напрямую касается ценностей в семейных отношениях, а также установок относительно сексуального поведения – что допустимо, а что нет.