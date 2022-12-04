ЧП и криминал
04.12.2022, 13:05

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Под Имавере в ДТП погиб человек, на шоссе огромная очередь из автомобилей

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Обновлено в 14:11!

Сегодня в первой половине дня на шоссе Таллинн-Тарту за короткое время произошло два дорожно-транспортных происшествия, движение нарушено. В одной из аварий погиб человек.

Серьезная авария произошла в 11.45 на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту, где столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек и еще несколько получили травмы.

Примерно в 11.25 на том же участке дороги на 105-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого микроавтобус съехал в кювет. Водитель получил незначительные повреждения.

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Алар Смирнов просит водителей быть внимательными и выбирать соответствующую скорость, так как дорога скользкая и заснеженная.

Из-за двух аварий движение на 105-107-м километрах шоссе Таллинн-Тарту затруднено. Закрыта одна полоса движения в направлении Тарту. Полиция просит водителей следовать указаниям регулировщиков.

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