ФОТО АВАРИИ И КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ | Под Имавере в ДТП погибла молодая женщина

Серьезное ДТП произошло сегодня в 11:45 на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту в Имавере, столкнулись Volkswagen Passat и Opel Vectra. По предварительной информации, автомобиль Opel, двигавшийся в направлении Таллинна, потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, двигавшимся в направлении Тарту.

В результате аварии погибла 28-летняя женщина, которая была пассажиркой автомобиля Opel. Водитель автомобиля Opel был доставлен в больницу для проведения медицинского осмотра. Водитель автомобиля Volkswagen, 65-летний мужчина, и его пассажиры, 65-летняя женщина, 64-летний мужчина и 62-летняя женщина, также были доставлены в больницу для проведения медицинского осмотра.

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Алара Смирнова, полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в ходе уголовного расследования.

„На данный момент пока неизвестно, с какой скоростью двигались попавшие в аварию, но мы выясним это в ходе расследования. При вождении зимой очень важно адекватно оценивать дорожные условия и свои навыки вождения, а также выбирать соответствующую скорость, которая может быть значительно ниже установленного ограничения скорости. В условиях снегопада стоит потратить немного больше времени и не спешить, потому что самое главное, чтобы люди благополучно добрались до места назначения“, - сказал Смирнов.

Оба автомобиля были оснащены соответствующими требованиям зимними шинами. Водители были трезвы, у них были действующие водительские удостоверения. Максимальное ограничение скорости на этом участке дороги составляет 90 км/ч. Дорога на месте происшествия была скользкой и заснеженной.

Движение было возобновлено в 14:30.

В этом году произошло 1 612 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. 44 человека погибли. В прошлом году за тот же период произошло 1470 аварий, в которых пострадали люди. В этих авариях погиб 51 человек.