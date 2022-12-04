В Русском театре откроется новая выставка необычных картин(1)
В галерее Русского театра художник Ирина Балева-Стюф представляет серию больших работ под названием „Вдох и выдох“, выполненных в технике батик-энкаустика.
Энкауст или энкаустика — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск.
Первые изображения с использованием воска, появились в Египте примерно за три тысячи лет до нашей эры. Живопись выполняется восковыми красками в расплавленном виде не только кистью, но и феном, мастихином.
По словам автора, увлечение энкаустикой работает как продолжение усиление батик-техники, где также используют тоже воск и парафин. Совмещение двух техник дает больше фактуры, многослойности и рельефа. „Я сознательно отказываюсь от полной достоверности, которая становится излишней и, даже мешающей, чтобы привлечь внимание к скрытым деталям“, - говорит Ирина.
Выставка „Вдох и выдох“ посвящается конкретному месту в жизни художницы, которое обладает притяжением, наполняет силой и энергией, так что каждая картина — выдох личной эмоции от увиденного.
На выставке будет представлено и несколько картин с выставки 2020 года.
Выставка откроется 9 декабря и будет открыта до 27 января.