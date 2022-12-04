ВИДЕО | Трогательная акция поддержки тяжелобольного Пеле на ЧМ-2022

Король футбола находится в больнице. Его состояние резко ухудшилось после изнурительной борьбы с раком прямой кишки. Пеле уже не реагирует на химиотерапию. Бывшего футболиста перевели на паллиативную помощь, ориентирующуюся на облегчение боли у пациентов.

ФИФА организовала акцию поддержки, устроив мощный перформанс. Дроны в небе выложили футболку с 10 номером и фамилией Пеле. А потом образовали надпись: „Пеле, поправляйся быстрее“.

Напомним, Король футбола стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Золотые медали Мундиалов он выигрывал в 1958, 1962 и 1970 годах.