СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: действующие чемпионы мира сыграют с Польшей, а финалист Евро-2020 встретится с чемпионом Африки

Чемпионат мира-2022 вступает в решающую стадию, и сегодня за выход в 1/4 финала между собой поборются Франция с Польшей и Англия с Сенегалом.

На стадионе „Аль-Тумама“ сыграют сборные Франции и Польши. Начало матча в 17:00.

Действующий чемпион мира сборная Франции без проблем вышла из группы, досрочно гарантировав себе место в плей-офф. По ходу групповой стадии французы обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1). В заключительной игре против Туниса, которая уже ничего не решала, французы вышли полурезервным составом и проиграли со счетом 0:1. В составе сборной Франции в отличной форме Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и другие футболисты-нападающие.



Сборная Польши впервые за 36 лет с трудом вышла в плей-офф, заняв второе место в группе C. Левандовский и компания сыграли вничью со сборной Мексики (0:0), показав плохую игру, обыграли Саудовскую Аравию (2:0), но и в этом случае к игре поляков есть вопросы. В последнем туре проиграли Аргентине (0:2), не нанеся ни одного удара в створ, а от разгрома их спас вратарь Войцех Щенсны. Польский вратарь совершил 18 сейвов за групповой этап, а это девятый результат среди всех вратарей на чемпионатах мира начиная с 1998 года. Поляки на этом турнире демонстрируют, пожалуй, самый скучный и закрытый футбол.

На стадионе „Аль-Байт“ сыграют сборные Англии и Сенегала. Начало матча в 21:00.

Сборная Англии уверенно и без особых проблем вышла в плей-офф с первого места. Англичане одержали две уверенные победы над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также сыграли вничью с США (0:0). Это уже не та сборная, которая выходила из группы на Евро-2020, теперь они стали играть в более атакующий футбол. У Англии лучшая разница забитых и пропущенных среди всех участников турнира (9:2). После успешного ЧЕ-2020 сборная Англии снова готова удивлять.