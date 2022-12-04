СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: действующие чемпионы мира сыграют с Польшей, а финалист Евро-2020 встретится с чемпионом Африки
Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Действующий чемпион мира Франция сыграет с Польшей, а после этого финалист чемпионата Европы Англия сыграет с чемпионом Африки Сенегалом.
Чемпионат мира-2022 вступает в решающую стадию, и сегодня за выход в 1/4 финала между собой поборются Франция с Польшей и Англия с Сенегалом.
На стадионе „Аль-Тумама“ сыграют сборные Франции и Польши. Начало матча в 17:00.
Действующий чемпион мира сборная Франции без проблем вышла из группы, досрочно гарантировав себе место в плей-офф. По ходу групповой стадии французы обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1). В заключительной игре против Туниса, которая уже ничего не решала, французы вышли полурезервным составом и проиграли со счетом 0:1. В составе сборной Франции в отличной форме Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и другие футболисты-нападающие.
Сборная Польши впервые за 36 лет с трудом вышла в плей-офф, заняв второе место в группе C. Левандовский и компания сыграли вничью со сборной Мексики (0:0), показав плохую игру, обыграли Саудовскую Аравию (2:0), но и в этом случае к игре поляков есть вопросы. В последнем туре проиграли Аргентине (0:2), не нанеся ни одного удара в створ, а от разгрома их спас вратарь Войцех Щенсны. Польский вратарь совершил 18 сейвов за групповой этап, а это девятый результат среди всех вратарей на чемпионатах мира начиная с 1998 года. Поляки на этом турнире демонстрируют, пожалуй, самый скучный и закрытый футбол.
На стадионе „Аль-Байт“ сыграют сборные Англии и Сенегала. Начало матча в 21:00.
Сборная Англии уверенно и без особых проблем вышла в плей-офф с первого места. Англичане одержали две уверенные победы над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также сыграли вничью с США (0:0). Это уже не та сборная, которая выходила из группы на Евро-2020, теперь они стали играть в более атакующий футбол. У Англии лучшая разница забитых и пропущенных среди всех участников турнира (9:2). После успешного ЧЕ-2020 сборная Англии снова готова удивлять.
Сенегал выходит в плей-офф чемпионата мира во второй раз в своей истории. На групповом этапе Сенегал при равной игре проиграл Нидерландам (0:2), затем обыграл Катар (3:1), все решалось в последнем туре, где Сенегал обыграл Эквадор (2:1) и заслуженно вышел в плей-офф. Однако у Сенегала есть проблемы с составом. В игре против Нидерландов травму получил один из ключевых игроков Шейху Куяте, а в игре с Эквадором вторую желтую карточку на турнире получил самый опытный игрок, полузащитник Идриссу Гейе. Сенегал является действующим обладателем Кубка Африки, это самая сильная африканская сборная.