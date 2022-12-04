ЧМ-2022 | Действующие чемпионы мира забили Польше 3 мяча

На 74-й минуте Киллиан Мбаппе в контратаке получил мяч на линии штрафной сборной Польши и после паузы положил его в верхний угол ворот Щесны. На исходе 90-й минуты Мбаппе сделал дубль, точно выстрелив в дальнюю девятку. Через минуту после этого у Польши была возможность отыграть один мяч, однако Милик из выгодной позиции пробил рядом со штангой. На заключительной минуте компенсированного времени судья усмотрел попадание мяча в руку в штрафной площади сборной Франции и назначил пенальти. С первой попытки Роберт Левандовски не сумел переиграть Уго Льориса, однако судья заставил перебить пенальти, так как защитники французов вбежали в штрафную площадь до удара. Вторая попытка Левандовски вышла более удачной.

Во втором тайме поляки пытались перевести игру на половину поля соперника, однако французы не позволяли им обострить игру. Более того, на 58-й минуте Жиру забил великолепным ударом через себя, однако судья не засчитал гол, зафиксировав нарушение правил.

На 37-й минуте сборная Польши упустила вернейший шанс открыть счет. Сразу два игрока расстреливали ворота Льориса в упор, но сначала вратарь, а потом и защитники французов выбивали мяч с линии ворот.

С первых минут действующие чемпионы мира прочно установили контроль над мячом, однако до прямых угроз воротам Щесны дело долгое время не доходило, дело ограничивалось дальними ударами по воротам. И в этой дужли едва не пруспели поляки - на 20-й минуте мяч после удара Шиманьского пролетел недалеко от штанги.

Польша – Шченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.

Предупреждения:Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).

До матча

Чемпионат мира-2022 вступает в решающую стадию, и сегодня за выход в 1/4 финала между собой поборются Франция с Польшей и Англия с Сенегалом.

На стадионе „Аль-Тумама“ сыграют сборные Франции и Польши. Начало матча в 17:00.

Действующий чемпион мира сборная Франции без проблем вышла из группы, досрочно гарантировав себе место в плей-офф. По ходу групповой стадии французы обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1). В заключительной игре против Туниса, которая уже ничего не решала, французы вышли полурезервным составом и проиграли со счетом 0:1. В составе сборной Франции в отличной форме Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и другие футболисты-нападающие.



Сборная Польши впервые за 36 лет с трудом вышла в плей-офф, заняв второе место в группе C. Левандовский и компания сыграли вничью со сборной Мексики (0:0), показав плохую игру, обыграли Саудовскую Аравию (2:0), но и в этом случае к игре поляков есть вопросы. В последнем туре проиграли Аргентине (0:2), не нанеся ни одного удара в створ, а от разгрома их спас вратарь Войцех Щенсны. Польский вратарь совершил 18 сейвов за групповой этап, а это девятый результат среди всех вратарей на чемпионатах мира начиная с 1998 года. Поляки на этом турнире демонстрируют, пожалуй, самый скучный и закрытый футбол.

На стадионе „Аль-Байт“ сыграют сборные Англии и Сенегала. Начало матча в 21:00.

Сборная Англии уверенно и без особых проблем вышла в плей-офф с первого места. Англичане одержали две уверенные победы над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также сыграли вничью с США (0:0). Это уже не та сборная, которая выходила из группы на Евро-2020, теперь они стали играть в более атакующий футбол. У Англии лучшая разница забитых и пропущенных среди всех участников турнира (9:2). После успешного ЧЕ-2020 сборная Англии снова готова удивлять.

Сенегал выходит в плей-офф чемпионата мира во второй раз в своей истории. На групповом этапе Сенегал при равной игре проиграл Нидерландам (0:2), затем обыграл Катар (3:1), все решалось в последнем туре, где Сенегал обыграл Эквадор (2:1) и заслуженно вышел в плей-офф. Однако у Сенегала есть проблемы с составом. В игре против Нидерландов травму получил один из ключевых игроков Шейху Куяте, а в игре с Эквадором вторую желтую карточку на турнире получил самый опытный игрок, полузащитник Идриссу Гейе. Сенегал является действующим обладателем Кубка Африки, это самая сильная африканская сборная.

В 1/4 финала сыграют друг с другом победители этих пар. Матч пройдет 10 декабря на „Аль-Байте“.