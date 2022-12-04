ЧМ-2022 | Действующие чемпионы мира забили Польше 3 мяча(2)
Сегодня проходят очередные матчи 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Действующий чемпион мира Франция обыграла Польшу (3:1), а после этого финалист чемпионата Европы Англия сыграет с чемпионом Африки Сенегалом.
Франция - Польша 3:1
С первых минут действующие чемпионы мира прочно установили контроль над мячом, однако до прямых угроз воротам Щесны дело долгое время не доходило, дело ограничивалось дальними ударами по воротам. И в этой дужли едва не пруспели поляки - на 20-й минуте мяч после удара Шиманьского пролетел недалеко от штанги.
На 37-й минуте сборная Польши упустила вернейший шанс открыть счет. Сразу два игрока расстреливали ворота Льориса в упор, но сначала вратарь, а потом и защитники французов выбивали мяч с линии ворот.
Под занавес первого тайма французам удалась позиционная атака, которую точным ударом в дальний угол завершил Жиру - 1:0.
Во втором тайме поляки пытались перевести игру на половину поля соперника, однако французы не позволяли им обострить игру. Более того, на 58-й минуте Жиру забил великолепным ударом через себя, однако судья не засчитал гол, зафиксировав нарушение правил.
На 74-й минуте Киллиан Мбаппе в контратаке получил мяч на линии штрафной сборной Польши и после паузы положил его в верхний угол ворот Щесны. На исходе 90-й минуты Мбаппе сделал дубль, точно выстрелив в дальнюю девятку. Через минуту после этого у Польши была возможность отыграть один мяч, однако Милик из выгодной позиции пробил рядом со штангой. На заключительной минуте компенсированного времени судья усмотрел попадание мяча в руку в штрафной площади сборной Франции и назначил пенальти. С первой попытки Роберт Левандовски не сумел переиграть Уго Льориса, однако судья заставил перебить пенальти, так как защитники французов вбежали в штрафную площадь до удара. Вторая попытка Левандовски вышла более удачной.
3:1 и сборная Франции выходит в 1/4 финала, где сыграет с победителем матча Англия - Сенегал.
Франция – Польша 3:1 (1:0)
4 декабря, 18.00, „стадион Аль-Тумама“
Голы:1:0 – 44 Жиру, 2:0 – 74 Мбаппе, 3:0 – 90 Мбаппе, 3:1 – 90, пенальти Левандовски.
Франция – Льорис, Кунде (Дисаси, 90), Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Фофана, 66), Жиру (Тюрам, 76), Гризманн, Дембеле (Коман, 76), Мбаппе.
Польша – Шченсны, Кэш, Глик, Кивер (Беднарек, 87), Берешиньски, Каминьски (Залевски, 71), Франковски (Гросицки, 87), Крыховяк (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Левандовски.
Предупреждения:Тчуамени (31), Берешиньски (47), Кэш (88).
До матча
Чемпионат мира-2022 вступает в решающую стадию, и сегодня за выход в 1/4 финала между собой поборются Франция с Польшей и Англия с Сенегалом.
На стадионе „Аль-Тумама“ сыграют сборные Франции и Польши. Начало матча в 17:00.
Действующий чемпион мира сборная Франции без проблем вышла из группы, досрочно гарантировав себе место в плей-офф. По ходу групповой стадии французы обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1). В заключительной игре против Туниса, которая уже ничего не решала, французы вышли полурезервным составом и проиграли со счетом 0:1. В составе сборной Франции в отличной форме Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и другие футболисты-нападающие.
Сборная Польши впервые за 36 лет с трудом вышла в плей-офф, заняв второе место в группе C. Левандовский и компания сыграли вничью со сборной Мексики (0:0), показав плохую игру, обыграли Саудовскую Аравию (2:0), но и в этом случае к игре поляков есть вопросы. В последнем туре проиграли Аргентине (0:2), не нанеся ни одного удара в створ, а от разгрома их спас вратарь Войцех Щенсны. Польский вратарь совершил 18 сейвов за групповой этап, а это девятый результат среди всех вратарей на чемпионатах мира начиная с 1998 года. Поляки на этом турнире демонстрируют, пожалуй, самый скучный и закрытый футбол.
На стадионе „Аль-Байт“ сыграют сборные Англии и Сенегала. Начало матча в 21:00.
Сборная Англии уверенно и без особых проблем вышла в плей-офф с первого места. Англичане одержали две уверенные победы над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также сыграли вничью с США (0:0). Это уже не та сборная, которая выходила из группы на Евро-2020, теперь они стали играть в более атакующий футбол. У Англии лучшая разница забитых и пропущенных среди всех участников турнира (9:2). После успешного ЧЕ-2020 сборная Англии снова готова удивлять.
Сенегал выходит в плей-офф чемпионата мира во второй раз в своей истории. На групповом этапе Сенегал при равной игре проиграл Нидерландам (0:2), затем обыграл Катар (3:1), все решалось в последнем туре, где Сенегал обыграл Эквадор (2:1) и заслуженно вышел в плей-офф. Однако у Сенегала есть проблемы с составом. В игре против Нидерландов травму получил один из ключевых игроков Шейху Куяте, а в игре с Эквадором вторую желтую карточку на турнире получил самый опытный игрок, полузащитник Идриссу Гейе. Сенегал является действующим обладателем Кубка Африки, это самая сильная африканская сборная.
В 1/4 финала сыграют друг с другом победители этих пар. Матч пройдет 10 декабря на „Аль-Байте“.