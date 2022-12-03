Скандальная секс-бомба из Хорватии заставила арабов полюбить себя

Из-за этого хорватка стала настоящей знаменитостью. Теперь ее узнают практически все болельщики, а местные жители, несмотря на традиционные запреты, с удовольствием фотографируют полураздетую Ивану на телефон. Зарубежные СМИ наградили Кнолль почетным „титулом“: самая сексуальная фанатка чемпионата мира, пишет Sport24.

На этом чемпионате мира Кнолль посетила уже три стадиона: „Аль-Байт“ (Эль-Хаур), „Халифа Интернейшнл“ (Доха) и „Ахмед бин Али“ (Аль-Райан). На каждом из стадионов хорватка неизменно сверкала своей красотой.

В комментариях у Иваны можно найти сотни поклонников, которые пишут ей комплименты: „Богиня из Хорватии“; „Каждый мужчина начинает болеть за Хорватию, когда видит тебя“; „Круче Памелы Андерсон“; „Икона чемпионата мира“; „Ты выглядишь очень сексуально“.

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