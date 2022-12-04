ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Русский криминальный авторитет раскрыл прошлое владельца ЧВК „Вагнер“ - можно ли ему верить?

При этом сам Пригожин тоже замешан в скандале, ведь недавно лидер российского преступного мира Саша Курара опубликовал обращение, в котором рассказывает о болезненном прошлом Евгения Пригожина. Дело в том, что лидер „Вагнера“ Пригожин давно сидел в тюрьме. Это было еще в советское время, еще до того, как Пригожин поднялся на вершину кремлевской элиты. В 18 лет бывший повар Путина получил свой первый приговор — условный срок за грабеж. Два года спустя он был приговорен к 12 годам лишения свободы за сутенерство несовершеннолетних. Однако он отсидел девять лет и вышел из тюрьмы в 1990 году. Курара, находившийся в тюрьме одновременно с Пригожиным, утверждает, что Пригожин в то время принадлежал к касте „опущенных“ и имел гомосексуальные наклонности.