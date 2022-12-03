Бастующий остров. Как брексит, Путин и собственное правительство загоняют Британию в 1970-е

Невиданный для последних десятилетий масштаб забастовок вернул к жизни призрак хаотичных 1970-х, когда Британия была „больным человеком Европы“. Тогда кризис удалось преодолеть только за счет непопулярных неолиберальных реформ Маргарет Тэтчер и присоединения страны к зоне свободной европейской торговли, ставшей впоследствии единым рынком Евросоюза.

И вот Британия снова претендует на этот титул. Она отстает от других богатых стран, а население беднеет рекордными темпами. Страна так и не восстановилась от трех ударов, полученных в начале 21 века: финансового кризиса 2008 года и брексита с ковидом в 2020-м. Инфляция превышает 11% в год, а в экономике спад уже полгода без перспективы вернуться к росту в ближайшие год-два.

Виной тому не только текущие энергетический и инфляционный кризисы в мире, которые усугубила агрессия России против Украины, но и целая череда ошибок британских властей, исправить которые в ближайшее время будет очень трудно, говорят экономисты.

А значит, и забастовки - надолго.

Так кто бастует и почему? И есть ли свет в конце туннеля?

Кто бастует

Кое-кто уже добился своего, другие только собираются с мыслями.

Адвокаты - государственные защитники и обвинители - взбунтовались в июне и к октябрю выбили повышение на 15%. Водителям автобусов в северном Лондоне удалось добиться прибавки в 11%, в Кенте - 14%. Мусорщики в прибрежном Истборне после стачки получают на 11% больше, машинисты в Шотландии - на 5%, связисты ВТ - на 16%, а наземный персонал BA в аэропорту Хитроу одной угрозой прекратить работу добился повышения выплат на 13%.

И это лишь начало. Только на этой неделе бастуют 70 тысяч преподавателей университетов и 115 тысяч почтальонов. Вот неполный список тех, кто готовится идти до конца в спорах с работодателями.

Медперсонал