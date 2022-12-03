Эстонские лыжники неудачно выступили на втором этапе Кубке мира в Лиллехаммере

В двоеборье в соревнованиях по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере Кристьян Ильвес прыгнул на 95,5 метра и заработал 124,8 балла, что дало ему 14-е место.

Норвежец Енс Лурос Офтебру (99 м, 140,4 балла) лидирует перед лыжной гонкой. За ним следуют японец Рёта Ямамото (+0,03), австриец Марио Зайдль (+0,08) и главный фаворит Ярл Магнус Риибер (+0,22). Ильвес проигрывает лидеру с отрывом в одну минуту и ​​две секунды перед лыжной гонкой на 10 км по пересеченной местности.

В лыжной гонке на 10 км Ильвес практически всю гонку двигался в группе из девяти человек, которая боролась за пятое место. В итоге Ильвес пересек финишную черту на десятом месте (+47,8). Победу одержал Офтебру, который опередил соотечественника Риибера на 9,5 секунды и немца Винценца Гайгера на 39,2 секунды.

В 10:30 в Лиллехаммере стартовал спринт свободным стилем по лыжным гонкам. Эстонкие лыжницы: Кайди Каасику и Кейди Каасику в четвертьфинал не прошли. Шведка Эмма Рибом выиграла квалификацию со временем 3:15,90. Кейди Каасику была 48-й (+15,88), а Кайди Каасику была 52-й (+19,93). Кейди не хватило примерно восьми секунд, чтобы пройти дальше.

В женском спринте победу одержала шведка Эмма Рибом. В финальном этапе за ней последовали соотечественница Майя Дальквист (+0,17) и норвежка Тириль Венг (+1,11). Среди мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, за ним итальянец Федерико Пеллегрино (+0,75) и его товарищ по сборной Эвен Нортуг (+1,23). В финале было четыре норвежца.

Эстонские лыжники-мужчины не участвовали в спринте в Лиллехаммере.

Йоханнес Тиннес Бё выиграл мужской спринт на 10 км на этапе КМ по биатлону в Контиолахти. Норвежец, опередил своего товарища по сборной Стурла Холм Легрейд на 10,5 секунды и немца Романа Риса на 28,8 секунды.