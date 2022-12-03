Эстонские лыжники неудачно выступили на втором этапе Кубке мира в Лиллехаммере
В эти выходные в норвежском Лиллехаммере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.
В двоеборье в соревнованиях по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере Кристьян Ильвес прыгнул на 95,5 метра и заработал 124,8 балла, что дало ему 14-е место.
Норвежец Енс Лурос Офтебру (99 м, 140,4 балла) лидирует перед лыжной гонкой. За ним следуют японец Рёта Ямамото (+0,03), австриец Марио Зайдль (+0,08) и главный фаворит Ярл Магнус Риибер (+0,22). Ильвес проигрывает лидеру с отрывом в одну минуту и две секунды перед лыжной гонкой на 10 км по пересеченной местности.
В лыжной гонке на 10 км Ильвес практически всю гонку двигался в группе из девяти человек, которая боролась за пятое место. В итоге Ильвес пересек финишную черту на десятом месте (+47,8). Победу одержал Офтебру, который опередил соотечественника Риибера на 9,5 секунды и немца Винценца Гайгера на 39,2 секунды.
В 10:30 в Лиллехаммере стартовал спринт свободным стилем по лыжным гонкам. Эстонкие лыжницы: Кайди Каасику и Кейди Каасику в четвертьфинал не прошли. Шведка Эмма Рибом выиграла квалификацию со временем 3:15,90. Кейди Каасику была 48-й (+15,88), а Кайди Каасику была 52-й (+19,93). Кейди не хватило примерно восьми секунд, чтобы пройти дальше.
В женском спринте победу одержала шведка Эмма Рибом. В финальном этапе за ней последовали соотечественница Майя Дальквист (+0,17) и норвежка Тириль Венг (+1,11). Среди мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, за ним итальянец Федерико Пеллегрино (+0,75) и его товарищ по сборной Эвен Нортуг (+1,23). В финале было четыре норвежца.
Эстонские лыжники-мужчины не участвовали в спринте в Лиллехаммере.
Йоханнес Тиннес Бё выиграл мужской спринт на 10 км на этапе КМ по биатлону в Контиолахти. Норвежец, опередил своего товарища по сборной Стурла Холм Легрейд на 10,5 секунды и немца Романа Риса на 28,8 секунды.
Лучшим в составе Эстонии стал Рене Захна, 52-й (+2,15), который допустил один промах. Это гарантировало ему участие в завтрашней гонке преследования. Кристо Сиймер был 68-м (+2,43) с тремя промахами. Кроме того, Райдо Рянкель, промахнувшийся три раза, финишировал 74-м (+2,53), а Роберт Хелдна, промахнувшийся два раза, финишировал 89-м (+3,37).
В женском спринте выиграла австрийка Лиза Тереза Хаузер, безупречно действовавшая на огневом рубеже, опередив итальянку Лизу Виттоцци, которая допустила один промах на 17,3 секунды и чисто отстрелявшую шведку Линн Перссон на 24,2 секунды.
Лучшей в составе Эстонии Сюзан Кюльм заняла 39-е место (0; +1,20,6). Туули Томингас была 65-й (4; +2,21,0), Йоханна Талихярм была 80-й (4; +3,21,6), а Регина Эрмитс была 82-й (4; +3,31,3).