ESPN 30 ноября сообщил, что Пеле внепланово оказался в больнице с анасаркой (отеком кожи и подкожной клетчатки) и декомпенсированной сердечной недостаточностью. Через два дня Пеле сообщил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), что госпитализация носит ежемесячный характер. В больнице заявили, что бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, но его состояние остается стабильным.



В сентябре прошлого года трехкратный чемпион мира перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице. Позднее ESPN сообщил, у бывшего спортсмена были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также на начальной стадии в легком.



Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Форвард выступал за бразильский „Сантос“ (1956–1974) и американский „Нью-Йорк Космос“ (1975–1977).



Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

