На побережье Каспийского моря нашли 700 мертвых тюленей

Предполагается, что на берег может выбросить еще больше мертвых тюленей, отметили в Росрыболовстве.

#В марте 2021 года на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы нашли более 150 мертвых особей каспийского тюленя, включенного в Красную книгу. Многие из погибших животных были без шкур. В министерстве природных ресурсов предположили, что тюлени попали в рыболовные тралы, после чего браконьеры сняли с большей части животных шкуры и сбросили в море.