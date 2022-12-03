Чемпионат Европы по художественной гимнастике впервые пройдет в Таллинне

По словам генерального секретаря Союза гимнастики Эстонии Наталья Инно, мысли о проведении чемпионата Европы возникли много лет назад, и она верит, что эта задача будет успешно решена. „Идея о том, что лучшие на континенте будут определяться здесь, в Эстонии, была очень привлекательной. Конечно, помимо мощной организации, мы также должны целенаправленно работать над тем, чтобы достойно представить сборную, потому что на домашних соревнованиях и с домашней поддержкой всегда больше возможностей“, — сказала Инно.

Программа соревнований включает в себя групповую программу юношеской и взрослой гимнастики и взрослую индивидуальную программу, которая также является частью олимпийской программы.

В прошлом Эстония организовывала этапы Гран-при по художественной гимнастике (2020, 2022), этапы КМ по гимнастике (2013), чемпионат Европы по эстетической гимнастике (2016, 2018), этапы КМ по групповой гимнастике (2005, 2019 и 2022) и ЧМ по групповой гимнастике (2001, 2011).

Президент Эстонского союза гимнастики Пеэтер Тишлер подчеркнул, что организация чемпионата Европы является большим шагом вперед для эстонской гимнастики. „Это значит, что нас выбрали и нам доверяют. В 2025 году Таллинн будет носить звание спортивной столицы Европы. Мы рады, что эти соревнования станут органичной частью этого статуса. Я верю, что Эстония очень хорошо справится с организацией ЧЕ“, — сказал он.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится с 28 мая по 1 июня 2025 года в столичном „Саку Суурхалле“.

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