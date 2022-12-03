Экс-сумоист Баруто на чемпионате мира по футболу: дорогая, но очень шикарная страна

„Поскольку у меня есть фирма в Японии, я пригласил своих крупных клиентов посмотреть игру. Билеты мы купили давно, тогда цены на ВИП-пакеты стартовали от 8000 евро. За эту цену вы можете посмотреть матч, занять места в бизнес-классе, поесть и выпить, а также получить человека, который заботится о вас на протяжении всего матча. Все очень приватно и роскошно, а сервис соответствует цене“, — говорит Кайдо Хёэвельсон, наблюдающий за чемпионатом мира по футболу в Катаре.