ЧМ-2022 по футболу
03.12.2022, 12:27

Экс-сумоист Баруто на чемпионате мира по футболу: дорогая, но очень шикарная страна

 
Кайдо Хёэвельсон, экс-сумоист Баруто
Кайдо Хёэвельсон, экс-сумоист Баруто
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Кайдо Хёэвельсон - бывший сумоист Баруто, а теперь активно занимающийся бизнесом и политикой, смотрел матч между Испанией и Японией на чемпионате мира с японскими болельщиками.

„Поскольку у меня есть фирма в Японии, я пригласил своих крупных клиентов посмотреть игру. Билеты мы купили давно, тогда цены на ВИП-пакеты стартовали от 8000 евро. За эту цену вы можете посмотреть матч, занять места в бизнес-классе, поесть и выпить, а также получить человека, который заботится о вас на протяжении всего матча. Все очень приватно и роскошно, а сервис соответствует цене“, — говорит Кайдо Хёэвельсон, наблюдающий за чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Эстонский экс-сумоист, который произвел фурор в японском мире сумо под именем Баруто, посмотрел три матча на чемпионате мира. Сначала он посетил матч Австралия-Дания, а потом с японцами посмотрел игру Японии с Испанией, а вчера сходил на игру Камерун-Бразилия. По словам Баруто, чемпионат мира по футболу ощущается в Катаре на каждом шагу.

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