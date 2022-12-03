Писатель Виктор Ерофеев: Россия превращается в большой Владимирский централ

По его словам, только военное поражение поможет России измениться. „Никакого другого способа выбить имперскую дурь, которая накапливалась много лет как вирус, кроме как потерпеть разгромное военное поражение, нет. 1945 год прочистил немцам мозги. <...> Мы должны пройти свой 1945 год“, – считает Каспаров. „Во многом виновата русская литература – вся глобально“ С таким тезисом выступил Виктор Ерофеев. По его словам, она виновата не метафизически, „а неосознанно в том, что она возвеличивала человека“. „Мы все подсели на этот образ русского человека, который требует перемен, которому не хочется жить ни при царе, ни при коммунистах, а хочется чего-то такого светлого, какого-то счастья, какой-то невероятности. Посмотрите, когда Достоевский вышел с первым романом „Бедные люди“, какую фамилию он дал своему главному герою? Девушкин! Лучше и не назовешь… Уж чего только с этим Девушкиным не делают – и шпыняют, и угнетают. Он в свою очередь мечтает. И [писателям] обязательно надо сделать, чтобы русский человек и русский народ был прекрасен, потому что, если он дрянь, то тогда непонятно, зачем делать революции, перестраивать общество… Зачем это надо делать? Пусть живет в этой страшной ситуации. Вся эта русская литература, и я говорю об этом абсолютно серьезно, настроила нас на то, что мы, если не богоносцы, как считал Федор Михайлович, то как минимум лучше всех – лучше остальных. Русские лучше всех все равно. И мы, мол, должны с этим согласиться. А почему мы должны с этим согласиться? Это, к слову, идеология войны с Украиной сейчас“, – говорит Ерофеев.