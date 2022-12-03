Футбол
03.12.2022, 11:32

ВИДЕО | Победный гол и миллиметры, лишившие сборную Германии плей-офф

 
Победный гол Японии
Победный гол Японии
ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA | Scanpix

В матче третьего тура чемпионата мира по футболу сборная Японии обыграла Испанию (2:1) и вышла в 1/8 финала. Второй гол японцев стал самым скандальным на этом турнире.

Фатальным для Германии стала победа сборной Японии над Испанией 2:1, а немцы заняли третье место в группе E и осталась без плей-офф ЧМ.

Больше всего споров вызвал момент со вторым голом Японии. Многим показалось, что мяч полностью пересек линию и вышел за пределы поля, а повтор будто убеждал в этом. Но после просмотра видеоповтора арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол.

На повторе видно, что мяч не полностью пересек линию, а какими-то миллиметрами зацепился за линию. Поэтому судьи приняли решение в пользу Японии. Для таких моментов на ЧМ поставлены камеры на линии ворот, которые помогли принять верное решение.

В ФИФА показали кадры, по которым судьи матча Япония – Испания приняли решение засчитать второй мяч японцев в ворота сборной Испании. С кадров телетрансляции сложно определить, пересек мяч линию поля или выкатился за его пределы.

Согласно видеозаписи, предоставленной ФИФА, мяч не полностью пересек линию. Боковая часть мяча находится на лицевой линии поля.

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