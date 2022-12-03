G7 вслед за ЕС ввела потолок цен на нефть из России. Сократится „важнейший источник доходов Путина“, считают США

В совместном заявлении G7 и Австралии говорится, что ограничение вступит в силу 5 декабря или „очень скоро после этого“. Оно было обнародовано после того, как Евросоюз договорился об ограничении цен, убедив Польшу поддержать его. Варшава требовала ввести более низкий потолок.

Решение принято, чтобы „не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины“, говорится в заявлении, но в то же время направлено на „поддержку стабильности мировых энергетических рынков“ и „минимизацию негативных экономических последствий“ российского вторжения.

„Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных“, - заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садось. План требовал согласия всех стран ЕС.

Польша объявила о своей поддержке в пятницу после того, как ее заверили, что ограничение будет сохранено на уровне 5% ниже текущей рыночной ставки, если нефть подешевеет. В решение внесен соответствующий корректирующий механизм.

В пятницу российская нефть марки Urals торговалась по 64 доллара за баррель.Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны с низким и средним уровнем доходов, которые сильно пострадали от высоких цен на энергоносители и продукты, особенно выиграют от ограничения. Кроме того, по ее словам, потолок цен на нефть ограничит финансовые возможности России, которые президент Владимир Путин использует для финансирования „своего жестокого вторжения“.

„Ценовой потолок немедленно сократит важнейший источник доходов Путина“, - считает Йеллен.

Изначально с инициативой о введении потолка цен на российскую нефть выступила G7, страны-участники, она была намерена в любом случае ввести ограничения на поставки российской нефти на Запад 5 декабря, сохраняя возможность для танкеров из стран ЕС возить нефть в третьи страны.

Российские власти заявляли, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.