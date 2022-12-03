Эстония закупает у США системы залпового огня HIMARS(24)
В пятницу генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар подписал соглашение с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS.
Системы вооружения закупаются в США, производителем оружия является Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.
„Для обороны Эстонии мы ежедневно работаем над обновлением вооружения и боеприпасов наших сил обороны. Мы рады, что в сотрудничестве с союзниками можем обеспечить совместимость систем с США и другими союзниками по боеспособности новых реактивных систем залпового огня“, — сказал генеральный директор RKIKМагнус-Вальдемар Саар.
Это крупнейший проект по закупке оружия в Эстонии. „В рамках контракта, помимо системы вооружения, Эстония также закупит боеприпасы, средства связи, а также в рамках контракта затронуты вопросы обучения и логистики. В комплект входят ракеты различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров“, — добавил Рамиль Липп, Глава отдела вооружений RKIK.