Эстония закупает у США системы залпового огня HIMARS

Системы вооружения закупаются в США, производителем оружия является Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.

„Для обороны Эстонии мы ежедневно работаем над обновлением вооружения и боеприпасов наших сил обороны. Мы рады, что в сотрудничестве с союзниками можем обеспечить совместимость систем с США и другими союзниками по боеспособности новых реактивных систем залпового огня“, — сказал генеральный директор RKIKМагнус-Вальдемар Саар.

Это крупнейший проект по закупке оружия в Эстонии. „В рамках контракта, помимо системы вооружения, Эстония также закупит боеприпасы, средства связи, а также в рамках контракта затронуты вопросы обучения и логистики. В комплект входят ракеты различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров“, — добавил Рамиль Липп, Глава отдела вооружений RKIK.

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