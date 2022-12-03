В Цюрихе группа албанцев избила человека с сербским флагом после матча ЧМ-2022

После окончания матча швейцарские фанаты на улицах Цюриха отмечали выход сборной своей страны из группы и попадание в плей-офф мирового первенства. Также были замечены люди с албанскими флагами, сообщает Kurir.

В какой-то момент рядом с группой албанцев появился молодой человек с флагом Сербии, он растянул его перед собой. Данный факт спровоцировал мгновенную реакцию находящихся рядом албанцев. Группа молодых людей набросилась на мужчину, после чего между ними случилась потасовка. Мужчина с сербским флагом сначала упал на землю, затем принялся убегать.

Cборная Сербии после поражения от Швейцарии покинула чемпионат мира. Напомним, традиционно албано-сербские отношения считаются довольно напряжёнными. Наиболее болезненным в албано-сербских отношениях является вопрос о Косове.

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