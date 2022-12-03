Сколько платят судьям на ЧМ-2022 в Катаре? Раскрыты зарплаты и гонорары

Всего в Катар приглашены 36 арбитров, 69 ассистентов и 24 видеоарбитра. Их нагрузка сильно разнится. В судейскую бригаду каждого матча входит по 10 человек.

Ассистенты главного арбитра получат по 25 тысяч долларов. Это те суммы, которые ФИФА заплатит в любом случае за включение в список рефери.

Помимо этого существуют гонорары за проведенные матчи.

Вознаграждение арбитра за каждую игру составляет 3000 долларов. С 1/8 финала эта сумма возрастет до 10 тысяч.

Четвертому судье (резервному) платят по 2500 долларов за матч. С 1/8 финала эта сумма возрастет до 5000 долларов.

Такие же гонорары у ассистентов: во время группового этапа — по 2500 долларов, затем — по 5 тысяч.

Видеоассистентам платят по 3 тысячи за каждую игру, после завершения встреч в группах этот бонус вырастет до 5 тысяч.

То есть катарский VAR Абдулла Аль-Марри, с чьей помощью случились два скандала (отмена гола француза Гризманна в концовке матча против Туниса, когда VAR не имел права вмешиваться, и назначение пенальти в пользу португальцев), за работу на паре матчей может рассчитывать на 6 тысяч долларов.

Между тем ФИФА поддержала решение судей о назначении пенальти за фол вратаря сборной Польши Войцеха Шченсны на нападающем Аргентины Лионеле Месси в матче 3-го тура, сообщает Daily Mail.

Главный судья встречи голландец Данни Маккели назначил пенальти в ворота поляков после просмотра видеоповтора, на котором Шченсны попал Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе. По информации издания, ФИФА и руководство арбитров удовлетворены этим решением и в частном порядке поддержали Маккели.