СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Аргентина и Месси на пути к четвертьфиналу. И сотворит ли США новую сенсацию?
Сегодня на ЧМ-2022 состоятся первые матчи 1/8 финала, в которых сыграют: Нидерланды - США и Аргентина - Австралия.
Чемпионат мира - 2022 вступает в решающую стадию, вчера завершился групповой этап, а уже сегодня начинаются матчи плей-офф. В первый день 1/8 финала Нидерланды сыграют с США, а Аргентина с Австралией.
На стадионе „Халифа“ между собой сыграют сборные Нидерландов и США. Начало матча в 17:00.
Нидерланды играли в одной группе с хозяевами турнира, которые проиграли все три матча. Помимо победы над Катаром (2:0) и Сенегалом (2:0), они сыграли вничью с Эквадором (1:1) и заняли первое место в группе А. Сборная США сыграла дважды вничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0), а в решающем матче своей группы обыграла Иран (1:0). Американцы ни разу не пропустили с игры и вышли в плей-офф, заняв второе место в группе В.
На стороне Нидерландов класс футболистов и главная звезда сборной - нападающий Коди Гакпо, который забил три мяча и входит в число лучших бомбардиров турнира, а также полностью восстановившийся после травмы лидер сборной Нидерландов - Мемфис Депай. Молодая сборная США уже продемонстрировала, что их нельзя недооценивать и игра с Англией ясное тому подтверждение.
Победитель в четвертьфинале сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.
На стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Аргентины и Австралии. Начало матча в 21:00.
Сборная Аргентины всерьез заставила понервничать своих болельщиков, сенсационно проиграв Саудовской Аравии (1:2). В итоге Месси и компания собрались и выиграли в двух оставшихся матчах - с Мексикой (2:0) и Польшей (2:0) и вышли с первого места в 1/8 финала. После поражения от Саудовской Аравии Аргентина точно не будет недооценивать соперника. Сейчас начинаются матчи на вылет, поэтому Месси и компании придётся продемонстрировать всю свою силу.
Сборная Австралии потерпела поражение от Франции (1:4) в первом матче, а потом сенсационно обыграла Тунис (1:0) и Данию (1:0) и второй раз в своей истории вышла в плей-офф ЧМ. В первом в своей истории 1/8 финала на ЧМ-2006 австралийцы проиграли будущему триумфатору турнира — Италии (0:1). Сборной Австралии будет очень тяжело выстоять против атаки аргентинцев на протяжении 90 минут, но на них не будет давить важность результата и они будут выбегать в контратаки, с надеждой выстоять до серии пенальти.