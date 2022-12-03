СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Аргентина и Месси на пути к четвертьфиналу. И сотворит ли США новую сенсацию?

Чемпионат мира - 2022 вступает в решающую стадию, вчера завершился групповой этап, а уже сегодня начинаются матчи плей-офф. В первый день 1/8 финала Нидерланды сыграют с США, а Аргентина с Австралией.

На стадионе „Халифа“ между собой сыграют сборные Нидерландов и США. Начало матча в 17:00.

Нидерланды играли в одной группе с хозяевами турнира, которые проиграли все три матча. Помимо победы над Катаром (2:0) и Сенегалом (2:0), они сыграли вничью с Эквадором (1:1) и заняли первое место в группе А. Сборная США сыграла дважды вничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0), а в решающем матче своей группы обыграла Иран (1:0). Американцы ни разу не пропустили с игры и вышли в плей-офф, заняв второе место в группе В.

На стороне Нидерландов класс футболистов и главная звезда сборной - нападающий Коди Гакпо, который забил три мяча и входит в число лучших бомбардиров турнира, а также полностью восстановившийся после травмы лидер сборной Нидерландов - Мемфис Депай. Молодая сборная США уже продемонстрировала, что их нельзя недооценивать и игра с Англией ясное тому подтверждение.

Победитель в четвертьфинале сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.

На стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Аргентины и Австралии. Начало матча в 21:00.

Сборная Аргентины всерьез заставила понервничать своих болельщиков, сенсационно проиграв Саудовской Аравии (1:2). В итоге Месси и компания собрались и выиграли в двух оставшихся матчах - с Мексикой (2:0) и Польшей (2:0) и вышли с первого места в 1/8 финала. После поражения от Саудовской Аравии Аргентина точно не будет недооценивать соперника. Сейчас начинаются матчи на вылет, поэтому Месси и компании придётся продемонстрировать всю свою силу.