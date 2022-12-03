ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: США горит против Нидерландов в первом матче плей-офф

Перед игрой фаворитами выглядили голландцы, но матч начался с атак США. Уже на 3-й минуте вратарь Нидерландов Нопперт с большим трудом отбил удар лидера американской команды Пулишича. Отразив атаки соперников, голландцы уже на 10-й минуте нанесли разительный удар. Размашистую атаку точным ударом в угол с линии штрафной завершил игрок „Барселоны“ Мемфис Депай. Это его первый гол на турнире. А США впервые пропустили с игры, до этого им забивал только валлиец Бэйл с пенальти. После гола инициатива перешла к Нидерландам, но особых шансов увеличить преимущество у них не было. Под занавес тайма вновь активизировались США, на 42-й минуте Нопперту опять пришлось постараться, чтобы отбить сильный удар Тимоти Веа. А забили опять Нидерланды. Уже в добавленное к тайму время вновь, как и в ситуации с первым голом, по правому флангу вошел в штрафную Думфрис и выложил мяч под удар, на сей раз Дейли Блинду. Тот легко сделал счет 2:0. Американцы больше владели мячом и комбинировали, но клас голландцев позволил им создать и реализовать моменты. В самом начале второго тайма США вновь упустили реальный шанс забить: после углового бил центральный защитник Тим Рим. Мяч с ленточки вынес голландский нападающий Гакпо.