ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Аргентина обыгрывает Австралию в 1/8 финала(6)
Сегодня на ЧМ-2022 состоятся первые матчи 1/8 финала, в которых сыграют: Нидерланды - США и Аргентина - Австралия.
Аргентина - Австралия
Состав Аргентины понес потери: из-за травмы выпал из состава Анхель Ди Мария. Также на скамейке остался Лаутаро Мартинес, поэтому Месси выдвинут на острие атаки. Его поддерживают Хулиан Альварес и Папу Гомес. У австралийцев все сильнейшие в строю, включая героя матча с датчанами Мэтью Леки. Матч начался достаточно осторожно, австралийцы постарались сразу же навязать сопернику жесткую борьбу, часто за гранью фола. За первые полчаса Месси и компания не создали ни одного мало-мальски запоминающегося момента, а австралийцы пару раз после стандартов наводили шорох в штрафной соперника, пользуясь превосходством в росте. Ничего не предвещало, но на 35-й минуте аргентинцы повели: Альварес отдал мяч Лео, который ювелирным ударом отправил его в нижний угол ворот. В своем 1000-м матче в профессиональном футболе Месси забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира. Первый тайм Аргентина выиграла, кажется, особо не вспотев.
Нидерланды - США - 3:1
Перед игрой фаворитами выглядили голландцы, но матч начался с атак США. Уже на 3-й минуте вратарь Нидерландов Нопперт с большим трудом отбил удар лидера американской команды Пулишича. Отразив атаки соперников, голландцы уже на 10-й минуте нанесли разительный удар. Размашистую атаку точным ударом в угол с линии штрафной завершил игрок „Барселоны“ Мемфис Депай. Это его первый гол на турнире. А США впервые пропустили с игры, до этого им забивал только валлиец Бэйл с пенальти. После гола инициатива перешла к Нидерландам, но особых шансов увеличить преимущество у них не было. Под занавес тайма вновь активизировались США, на 42-й минуте Нопперту опять пришлось постараться, чтобы отбить сильный удар Тимоти Веа. А забили опять Нидерланды. Уже в добавленное к тайму время вновь, как и в ситуации с первым голом, по правому флангу вошел в штрафную Думфрис и выложил мяч под удар, на сей раз Дейли Блинду. Тот легко сделал счет 2:0. Американцы больше владели мячом и комбинировали, но клас голландцев позволил им создать и реализовать моменты. В самом начале второго тайма США вновь упустили реальный шанс забить: после углового бил центральный защитник Тим Рим. Мяч с ленточки вынес голландский нападающий Гакпо. Еще один шанс упустил на 75-й минуте вышедший на замену американский форвард Хаджи Райт, который перехватил неосторожный пас назад голландского защитника, но с острого угла забить не смог. Однако буквально в следующей атаке американцы забили удивительный гол: тот же Райт зацепил пяткой мяч после прострела в штрафной, и он по замысловатой траектории приземлился в угол ворот Нидерландов - 1:2. Этот успех воодушевил США, которые с новыми силами бросились отыгрываться. Однако Нидерланды хладнокровно оборонялись и вновь забили в контратаке. Оставленный без присмотра в штрафной Думфрис к двум ассистам прибавил гол - 3:1! Победа Нидерландов на классе позволила им выйти в 1/4 финала, где они ждут победителя матча Аргентина - Австралия. Американцы отправляются домой.
Перед игрой
Чемпионат мира-2022 вступает в решающую стадию, вчера завершился групповой этап, а уже сегодня начинаются матчи плей-офф. В первый день 1/8 финала Нидерланды сыграют с США, а Аргентина с Австралией.
На стадионе „Халифа“ встретятся сборные Нидерландов и США. Начало матча в 17:00.
Нидерланды заняли первое место в группе А с хозяевами турнира, которые проиграли все три матча. Помимо победы над Катаром (2:0) и Сенегалом (2:0), голландцы сыграли вничью с Эквадором (1:1). Сборная США сыграла дважды вничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0), а в решающем матче своей группы обыграла Иран (1:0). Американцы ни разу не пропустили с игры и вышли в плей-офф, заняв второе место в группе В.
На стороне Нидерландов класс футболистов и главная звезда сборной - нападающий Коди Гакпо, который забил три гола и входит в число лучших бомбардиров турнира, а также полностью восстановившийся после травмы лидер сборной Нидерландов - Мемфис Депай. Молодая сборная США уже продемонстрировала, что их нельзя недооценивать, и игра с Англией ясное тому подтверждение.
Победитель в четвертьфинале сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.
На стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Аргентины и Австралии. Начало матча в 21:00.
Сборная Аргентины всерьез заставила понервничать своих болельщиков, сенсационно проиграв Саудовской Аравии (1:2). В итоге Месси и компания собрались и одержали победы в двух оставшихся матчах - с Мексикой (2:0) и Польшей (2:0), благодаря чему вышли с первого места в 1/8 финала. После поражения от Саудовской Аравии Аргентина точно не будет недооценивать соперника. Сейчас начинаются матчи на вылет, поэтому Месси и компании придётся продемонстрировать всю свою силу.
Сборная Австралии потерпела поражение от Франции (1:4) в первом матче, но потом сенсационно обыграла Тунис (1:0) и Данию (1:0) и второй раз в своей истории вышла в плей-офф ЧМ. В первом в своей истории 1/8 финала на ЧМ-2006 австралийцы проиграли будущему триумфатору турнира — Италии (0:1). Сборной Австралии будет очень тяжело выстоять против атаки аргентинцев на протяжении 90 минут, но на них не будет давить важность результата и они будут выбегать в контратаки, с надеждой выстоять до серии пенальти.