ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Аргентина обыгрывает Австралию в 1/8 финала

Состав Аргентины понес потери: из-за травмы выпал из состава Анхель Ди Мария. Также на скамейке остался Лаутаро Мартинес, поэтому Месси выдвинут на острие атаки. Его поддерживают Хулиан Альварес и Папу Гомес. У австралийцев все сильнейшие в строю, включая героя матча с датчанами Мэтью Леки. Матч начался достаточно осторожно, австралийцы постарались сразу же навязать сопернику жесткую борьбу, часто за гранью фола. За первые полчаса Месси и компания не создали ни одного мало-мальски запоминающегося момента, а австралийцы пару раз после стандартов наводили шорох в штрафной соперника, пользуясь превосходством в росте. Ничего не предвещало, но на 35-й минуте аргентинцы повели: Альварес отдал мяч Лео, который ювелирным ударом отправил его в нижний угол ворот. В своем 1000-м матче в профессиональном футболе Месси забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира. Первый тайм Аргентина выиграла, кажется, особо не вспотев.

Перед игрой фаворитами выглядили голландцы, но матч начался с атак США. Уже на 3-й минуте вратарь Нидерландов Нопперт с большим трудом отбил удар лидера американской команды Пулишича. Отразив атаки соперников, голландцы уже на 10-й минуте нанесли разительный удар. Размашистую атаку точным ударом в угол с линии штрафной завершил игрок „Барселоны“ Мемфис Депай. Это его первый гол на турнире. А США впервые пропустили с игры, до этого им забивал только валлиец Бэйл с пенальти. После гола инициатива перешла к Нидерландам, но особых шансов увеличить преимущество у них не было. Под занавес тайма вновь активизировались США, на 42-й минуте Нопперту опять пришлось постараться, чтобы отбить сильный удар Тимоти Веа. А забили опять Нидерланды. Уже в добавленное к тайму время вновь, как и в ситуации с первым голом, по правому флангу вошел в штрафную Думфрис и выложил мяч под удар, на сей раз Дейли Блинду. Тот легко сделал счет 2:0. Американцы больше владели мячом и комбинировали, но клас голландцев позволил им создать и реализовать моменты. В самом начале второго тайма США вновь упустили реальный шанс забить: после углового бил центральный защитник Тим Рим. Мяч с ленточки вынес голландский нападающий Гакпо. Еще один шанс упустил на 75-й минуте вышедший на замену американский форвард Хаджи Райт, который перехватил неосторожный пас назад голландского защитника, но с острого угла забить не смог. Однако буквально в следующей атаке американцы забили удивительный гол: тот же Райт зацепил пяткой мяч после прострела в штрафной, и он по замысловатой траектории приземлился в угол ворот Нидерландов - 1:2. Этот успех воодушевил США, которые с новыми силами бросились отыгрываться. Однако Нидерланды хладнокровно оборонялись и вновь забили в контратаке. Оставленный без присмотра в штрафной Думфрис к двум ассистам прибавил гол - 3:1! Победа Нидерландов на классе позволила им выйти в 1/4 финала, где они ждут победителя матча Аргентина - Австралия. Американцы отправляются домой.