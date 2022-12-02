Белый дом объяснил слова Байдена про готовность к переговорам с Путиным. Что на это ответил Кремль?

По его словам Байден не намерен говорить с президентом России „прямо сейчас“, поскольку только президент Украины Владимир Зеленский может быть инициатором переговоров по мирному урегулированию.

В то же время Вашингтон не считает, что Зеленский в настоящее время готов к таким переговорам, отметил Кирби.

Накануне, 1 декабря, Байден заявил о готовности поговорить со своим российским коллегой после консультаций с союзниками по НАТО, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Однако он не планирует разговаривать с Путиным в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов Байдена заявил, что уход российских военных с Украины не может рассматриваться как условие переговоров. „США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения“, — добавил он.

Россия и Украина после начала войны провели несколько раундов переговоров как очно, так и в онлайн-формате, однако к началу лета контакты почти прекратились. Зеленский после присоединения к России четырех регионов в конце сентября полностью отказался от переговоров, пока президентом России остается Владимир Путин.