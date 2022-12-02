За рубежом
02.12.2022, 22:01

Белый дом объяснил слова Байдена про готовность к переговорам с Путиным. Что на это ответил Кремль?

 
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA | REUTERS

Заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине не означает изменения позиции США, заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам Байден не намерен говорить с президентом России „прямо сейчас“, поскольку только президент Украины Владимир Зеленский может быть инициатором переговоров по мирному урегулированию.

В то же время Вашингтон не считает, что Зеленский в настоящее время готов к таким переговорам, отметил Кирби.

Накануне, 1 декабря, Байден заявил о готовности поговорить со своим российским коллегой после консультаций с союзниками по НАТО, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Однако он не планирует разговаривать с Путиным в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов Байдена заявил, что уход российских военных с Украины не может рассматриваться как условие переговоров. „США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения“, — добавил он.

Россия и Украина после начала войны провели несколько раундов переговоров как очно, так и в онлайн-формате, однако к началу лета контакты почти прекратились. Зеленский после присоединения к России четырех регионов в конце сентября полностью отказался от переговоров, пока президентом России остается Владимир Путин.

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