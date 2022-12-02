Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть

Как сообщил в своем Twitter журналист The Wall Street Journalk Лоренс Норман, ЕС согласовал ограничение цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. При этом цена будет пересматриватся каждые 2 месяца с целью сохранения ценового предела как минимум на 5 долларов ниже цены, по которой продает Россия.

Польша согласилась на предложение Евросоюза о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на посла Польши при ЕС Анджея Садося. По его словам, этот механизм позволит удерживать цены как минимум на 5 процентов ниже рыночных котировок. Теперь ЕС может запустить письменную процедуру утверждения соглашения и планирует официально объявить об этом в воскресенье, пишет Reuters.

Письменная процедура утверждения документа и его оглашение намечено на воскресенье, 4 декабря, добавил посол Польши.

На прошлой неделе танкерная нефть самой популярной российской марки Urals стоила около 55 долларов за баррель. Это означает, что Россия могла бы торговать своей нефтью без ограничений даже при согласованном ныне потолке. Однако авторы инициативы надеются, что принятие механизма определения верхнего предела позволит быстро корректировать ограничительную цену, пишет DW.

Россия уже заявила, что не намерена продавать нефть по цене ниже рыночной. В то же время эксперты полагают, что цена чуть ниже рыночной заставит соблюдать ограничения таких крупнейших покупателей российской танкерной нефти, как Китай и Индия.