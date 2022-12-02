В Таллинне прошел антивоенный хакатон: почему Эстония не принимает россиян, бегущих от мобилизации

Журналист Артемий Троицкий считает сознательной демагогией или наивностью полагать, что если россияне не сбегут из страны, то будут протестовать против войны внутри нее. „Совершенно непонятно на чем основана эта уверенность. Если их вернут в Россию, то протестовать, может быть, будет один из тысячи. С „коктейлем Молотова“ к военкомату придет один из десяти тысяч, но в любом случае это печальная статистика. Остальные превратятся в пушечное мясо“, - заверяет Артемий Троицкий.

С другой стороны он подчеркивает, что в международном праве уклонение от службы не является условием для предоставления политического убежища. Однако, есть нюанс. „Если вы знаете, что вас призовут на службу в армию, которая совершает преступления, то вам нужен хороший юрист, который сможет построить вашу линию поведения в суде. Другой вопрос в том, насколько это сработает на практике. Думаю, что не очень. Потому что в мире принято считать, что уклоняться от службы в армии – нехорошо. Потому что если уклоняющихся от службы россиян будут принимать в Эстонии, то из других стран могут побежать свои уклонисты“.

Руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес солидарен с Ханно Певкуром в том, что мотивация людей, которые уехали из России, спасаясь от мобилизации, состоит не в том, что они против войны, а в том, что они против собственного участия в войне. Поэтому отчасти подобное утверждение в какой-то степени справедливо. В своих размышлениях Аркадий ставит вопрос: хорошо это или плохо? „То, что они уехали – хорошо. Потому что они все равно ослабляют способность России вести войну“, – считает Аркадий Мошес.

Безусловно, вклад Эстонии в поддержку Украины – внушительный. Но могло бы наше государство, например, принять еще и бегущих от мобилизации граждан России – вопрос дискуссионный. Некоторые участники справедливо замечают, что это усложнило бы формирование новых тактических соединений и ослабило бы российскую армию.

В конференц-зале отеля Park Inn by Radisson Meriton в Таллинне состоялся антивоенный хакатон. Спикерами на форуме выступили в числе прочих российские граждане, которые из-за своих антивоенных высказываний вынуждены были эмигрировать в другие страны. На конференции они обсуждали возможные варианты окончания войны, рассуждали о том, с какими вызовами сталкивается гражданское общество и независимые СМИ, а также каким видится будущее России.

Один из руководителей екатеринбургского офиса организации „Мемориал“ Анатолий Свечников добавил, что, возможно, деятельность сбежавших будет действенней как раз за рубежом. „Они, конечно, смогут протестовать у себя в стране, но это не будет продуктивно. Сейчас в России нет эффективных инструментов для хоть какого-нибудь изменения того, что так раздражает эстонское правительство и остальные страны в Евросоюзе. И более продуктивным как раз может быть деятельность таких людей за пределами России“, – высказывает свои предположения Анатолий Свечников.

На несостоятельность аргумента Ханно Певкура указала и екатеринбургская активистка и журналистка Елена Шукаева. По ее словам, в некоторых случаях выражать свою позицию в России не только бесполезно, но даже – вредно. „У меня штраф 210 000 рублей за пять постов в Facebook. Недавно навещала девушку в Польше, которая уехала из России со штрафом в полмиллиона. Также в России остается активистка Галина Бастрыгина. Ей коллективно собирали на уплату штрафов. Последний раз собрали 300 000 рублей. Получается, что за любой свой протест ты башляешь 10 000, 50 000, 300 000 правительству“, – объясняет Елена, как можно невольно стать спонсором войны.

Российское законодательство имеет настолько размытые границы, что позволяет трактовать любые слова как угодно. „Даже если ты выйдешь с плакатом „я против разлива нефти где-то там“, то тебя все равно доставят в отдел полиции и сразу за этим последует протокол за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации по статье 20.3.3. Если тебя привлекут повторно по этой же статье, то ты понесешь уже уголовную ответственность. Человек платит за слова, а в последнее время может даже вообще ничего не произносить, но все равно заплатит за приписанные ему слова“, – рассказывает Анатолий Свечников.

В интервью RusDelfi Анатолий Свечников поделился, как, по его мнению, российской власти удалось подчинить такое большое количество людей. „В России люди не так мобильны, как в Европе, где совершенно нормально переезжать в другую страну. Отнять мобильность – это один из инструментов, который делает человека зависимым от государства. Обеднение – вторая задача. Многие стали воспринимать зависимость от государства как норму. И пока люди будут выбирать стратегию „я тут как-нибудь приживусь“, они будут находиться в рабском состоянии“, – заверил Анатолий.

По его словам, пока люди не будут исходить из ценности человеческой жизни, а не какой-то исторической миссии собственного государства, то ничего не поменяется. Каждую минуту это государство будет готово к войне, и оно будет к ней стремиться, – подытожил Анатолий.