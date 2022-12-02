Евросоюз организовал за 387 тысяч евро виртуальную вечеринку в метавселенной. Пришло шесть человек

Целью вечеринки было повышение осведомленности молодого поколения о том, чем конкретно занимается Евросоюз на международной арене.

Одним из шести посетителей мероприятия оказался журналист портала Devex Винсент Чедвик, который описал происходящее в социальной сети.

„Я пришел на „гала-концерт“ в метавселенной Европейской службы внешних связей стоимостью 387 000 евро“, - написал журналист, добавив, что после нескольких странных бесед другими пятью участниками мероприятия он остался на вечеринке один.

Ожидается, что к 2027 году на проект Global Gateway будет собрано 300 млрд евро. Проект направлен на привлечение инвестиций в Африку, Ближний Восток и Азию, чтобы предотвратить распространение влияния Китая в этих регионах.

Виртуальная среда проекта Global Gateway Европейского Союза была открыта в середине октября.