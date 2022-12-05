Ситуация на восточной границе: в Эстонию прибывают украинские беженцы, увезенные российской армией в Крым

„Если в сентябре через восточную границу в Эстонию ежедневно прибывали в среднем 375 граждан Украины, в октябре этот показатель составлял уже 235, то в ноябре украинских граждан прибывало значительно меньше, в среднем 95 человек, - сказал заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев. - Следует все же учитывать, что не все прибывающие в Эстонию граждане Украины являются военными беженцами, среди них есть и, например, те, кто постоянно проживает в России. В Европу они едут навестить родственников или с иной целью“.

Как сказал Беличев, в последние недели через Россию в Эстонию прибывают беженцы, которые, по их словам, были вывезены российской армией из Херсона в Крым, и которые затем решили уехать в Европу. „Они хотят либо получить здесь временную защиту, либо вернуться обратно в Украину. Почти половина украинских граждан следует через Эстонию транзитом, едут в Польщу или Германию, а нередко и возвращаются обратно на родину“, - уточнил Беличев.

Беличев, который вскоре станет гендиректором ДПП, не исключает вероятность того, что поток прибывающих в Эстонию беженцев может начать увеличиваться. Количество беженцев напрямую зависит от военных действий, а также от того, сможет ли Украина добиться того, чтобы инфраструктура продолжала действовать зимой. В любом случае мы сделаем все от себя зависящее, чтобы помочь беженцам на границе, и не допустить в Эстонию тех, кто не имеет на это права. На нашей восточной границе уже работают коллеги — украинские пограничники, которые помогут нам в этом“, - сказал Беличев.

По состоянию на сегодняшний день ходатайства о предоставлении временной защиты подали более 40 500 граждан Украины, почти 2200 украинских граждан ходатайствуют о международной защите. От временной защиты отказались почти 2700 украинских граждан, которые вернулись в Украину или подали ходатайство о предоставлении временной защиты в какой-нибудь другой стране.