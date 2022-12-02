Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

26 сентября на сайте Кремля был опубликован указ, которым президент Владимир Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену, который ранее получил в России бессрочный вид на жительство. В США ему грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.

В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден опубликовал секретные сведения об американской программе электронной слежки. В частности, выяснилось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.

В том же 2013 году Сноуден покинул США. Сначала он бежал в Гонконг, а затем, по его утверждениям, спасаясь от ареста, оказался в московском аэропорту, где попросил об убежище в России. Российские власти предоставили ему бессрочный вид на жительство.

Представитель Госдепартамента США после сообщений о получении Сноуденом российского гражданства задал риторический вопрос, не призовут ли его теперь в армию на войну с Украиной – указ Путина о гражданстве вышел спустя несколько дней после объявления мобилизации. Адвокат Кучерена тогда заявил, что его подзащитный не подлежит мобилизации, поскольку не служил в российской армии.