ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Какой должна быть доверенность, чтобы исключить вероятность обмана пожилого человека?
Пожилому человеку зачастую трудно одному справляться с оплатой счетов, кроме того, он может с трудом передвигаться, и ему тяжело обращаться в контору банка, чтобы совершить банковские сделки. В издание Maaleht обратился читатель, пожилой родственник которого оформил доверенность в банк на совершенно постороннего человека, а тот, злоупотребив предоставленными полномочиями, стал оплачивать с чужого счета собственные расходы, не ставя об этом известность владельца счета.
„После того как выяснилось, что человек нагло крал деньги с чужого банковского счета, доверенность была аннулирована. Мой пожилой родственник оформил доверенность в банк на мое имя. Однако у меня остались вопросы, которые мне хотелось бы прояснить.
Объясните, пожалуйста, если оформляется нотариально заверенная доверенность, может ли представитель, или доверенное лицо, совершать банковские сделки за доверителя? Может ли доверенное лицо снимать деньги со счета доверителя, не ставя его в известность? Как нужно оформить доверенность, чтобы получивший полномочия человек мог совершать только те банковские переводы, которые необходимы для оплаты коммунальных счетов, и не перечислял деньги на свой счет?“
Отвечает нотариус Прийду Пярна:
Вопросы, связанные с банковской доверенностью, отдельно законом не регулируются. Поскольку по закону для того, чтобы передать права представителю, не нужна нотариально заверенная доверенность, банки сами предоставляют такую возможность. Клиент, лично обратившись в банк, может оформить доверенность на другого человека, уполномочив его представлять свои интересы в банковских делах. В разных кредитных учреждениях предоставление доверенности может различаться. До того, как оформить доверенность в банк, следует узнать, какие именно полномочия получает представитель, и можно ли их ограничить. Следует понимать, что оформление банковской доверенности является очень ответственным делом, так как человек, получивший чрезмерные полномочия, может ими злоупотребить. Совершенно неразумно предоставлять полномочия чужому человеку.
Если вы предоставляете доверенность для того, чтобы доверенное лицо могло совершать перечисления с банковского счета, банк исходит из того, что представитель может совершать любые перечисления, при этом банк не оценивает их целесообразность. Безусловно, представитель не вправе использовать средства доверителя в своих интересах и для покрытия собственных расходов. Юридически такие сделки являются ничтожными. Однако операционист банка (теллер) не может проверить эти обстоятельства, да и не обязан это делать. Доверенное лицо ответственно перед доверителем за корректное выполнение своих обязательств.
Надежнее оформить доверенность у нотариуса, так как это позволит обговорить с нотариусом все возможности и риски, а также отразить их на бумаге. В доверенности можно подробно отметить все банковские сделки, которое можно совершать на основании доверенности, установить лимиты банковских перечислений, запретить перевод средств на счет доверенного лица, указать фирмы, которым будут перечисляться средства для оплаты коммунальных платежей, запретить снимать наличность и т.д.
Нотариально заверенную доверенность можно предоставить и одновременно на двух лиц (например, на двух внуков), в этом случае они будут контролировать друг друга. Доверитель имеет право в любое время вернуть нотариальную доверенность. И если доверенное лицо отказывается это сделать, ее можно отменить, оповестив нотариуса о своем намерении.
Если человек пользуется компьютером, имеет смысл подумать о том, чтобы стать пользователем интернет-банка. В этом случае человек сможет самостоятельно делать все перечисления, не выходя из дома и не прибегая к услугам других людей.