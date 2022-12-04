ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Какой должна быть доверенность, чтобы исключить вероятность обмана пожилого человека?

„После того как выяснилось, что человек нагло крал деньги с чужого банковского счета, доверенность была аннулирована. Мой пожилой родственник оформил доверенность в банк на мое имя. Однако у меня остались вопросы, которые мне хотелось бы прояснить.

Объясните, пожалуйста, если оформляется нотариально заверенная доверенность, может ли представитель, или доверенное лицо, совершать банковские сделки за доверителя? Может ли доверенное лицо снимать деньги со счета доверителя, не ставя его в известность? Как нужно оформить доверенность, чтобы получивший полномочия человек мог совершать только те банковские переводы, которые необходимы для оплаты коммунальных счетов, и не перечислял деньги на свой счет?“

Отвечает нотариус Прийду Пярна:

Вопросы, связанные с банковской доверенностью, отдельно законом не регулируются. Поскольку по закону для того, чтобы передать права представителю, не нужна нотариально заверенная доверенность, банки сами предоставляют такую возможность. Клиент, лично обратившись в банк, может оформить доверенность на другого человека, уполномочив его представлять свои интересы в банковских делах. В разных кредитных учреждениях предоставление доверенности может различаться. До того, как оформить доверенность в банк, следует узнать, какие именно полномочия получает представитель, и можно ли их ограничить. Следует понимать, что оформление банковской доверенности является очень ответственным делом, так как человек, получивший чрезмерные полномочия, может ими злоупотребить. Совершенно неразумно предоставлять полномочия чужому человеку.