02.12.2022, 14:18
ФОТО | В Таллинне из-за аварии встали трамваи двух линий(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за масштабной поломки трамваи линий номер 3 и 4 не ходят. Не исключено, что до конца рабочего дня.
В полдень пятницы из-за ДТП на Пярнуском шоссе, где мусоровоз повредил контактную линию трамваев, остановилось трамвайное движение по 3 и 4 маршрутам.
Пресс-секретарь предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (TLT) Ольга Полиенко сообщила, что речь идет о крупной поломке, из-за чего работа ремонтной бригады может продлиться до конца рабочего дня.
TLT просит пассажиров отнестись к случившемуся с пониманием и рекомендует при необходимости воспользоваться вместо трамваев автобусами 18 и 5 маршрутов.