ФОТО | Трамвайное движение в Таллинне полностью восстановлено

В полдень пятницы из-за ДТП на Пярнуском шоссе, где мусоровоз повредил контактную линию трамваев, остановилось трамвайное движение по 3 и 4 маршрутам.

Пресс-секретарь предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (TLT) Ольга Полиенко сообщила днем, что речь идет о крупной поломке, из-за чего работа ремонтной бригады может продлиться до конца рабочего дня или даже до утра субботы.

В 20.46 часов из TLT сообщили, что трамвайное движение по маршруту №3 и №4 восстановлено, трамваи вновь пущены в Тонди.

„Благодарим пассажиров за понимание и терпение“, - сказала Полиенко.