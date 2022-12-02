02.12.2022, 20:53
ФОТО | Трамвайное движение в Таллинне полностью восстановлено(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за масштабной поломки трамвайное движение на линиях номер 3 и 4 в сторону Тонди в пятницу во второй половине дня было на несколько часов прервано.
В полдень пятницы из-за ДТП на Пярнуском шоссе, где мусоровоз повредил контактную линию трамваев, остановилось трамвайное движение по 3 и 4 маршрутам.
Пресс-секретарь предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (TLT) Ольга Полиенко сообщила днем, что речь идет о крупной поломке, из-за чего работа ремонтной бригады может продлиться до конца рабочего дня или даже до утра субботы.
В 20.46 часов из TLT сообщили, что трамвайное движение по маршруту №3 и №4 восстановлено, трамваи вновь пущены в Тонди.
„Благодарим пассажиров за понимание и терпение“, - сказала Полиенко.