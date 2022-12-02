ЧП и криминал
02.12.2022, 20:53

ФОТО | Трамвайное движение в Таллинне полностью восстановлено

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Обрыв контактной линии
Обрыв контактной линии
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Из-за масштабной поломки трамвайное движение на линиях номер 3 и 4 в сторону Тонди в пятницу во второй половине дня было на несколько часов прервано.

В полдень пятницы из-за ДТП на Пярнуском шоссе, где мусоровоз повредил контактную линию трамваев, остановилось трамвайное движение по 3 и 4 маршрутам.

Пресс-секретарь предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (TLT) Ольга Полиенко сообщила днем, что речь идет о крупной поломке, из-за чего работа ремонтной бригады может продлиться до конца рабочего дня или даже до утра субботы.

В 20.46 часов из TLT сообщили, что трамвайное движение по маршруту №3 и №4 восстановлено, трамваи вновь пущены в Тонди.

„Благодарим пассажиров за понимание и терпение“, - сказала Полиенко.

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