ФОТО | Авария: в сторону Тонди трамваи не будут ходить до утра субботы(12)
Из-за масштабной поломки трамваи линий номер 3 и 4 не будут ходить в сторону Тонди до утра субботы.
В полдень пятницы из-за ДТП на Пярнуском шоссе, где мусоровоз повредил контактную линию трамваев, остановилось трамвайное движение по 3 и 4 маршрутам.
Пресс-секретарь предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (TLT) Ольга Полиенко сообщила днем, что речь идет о крупной поломке, из-за чего работа ремонтной бригады может продлиться до конца рабочего дня.
В 18 часов из TLT сообщили, что в сторону Тонди (3 и 4 линия) трамвайное движение не будет восстановлено до утра.
В сторону Копли трамваи ходят.
TLT просит пассажиров отнестись к случившемуся с пониманием и рекомендует при необходимости воспользоваться вместо трамваев автобусами 18 и 5 маршрутов.