02.12.2022, 13:30
Пропавший 16-летний Максим найден(1)
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ФОТО: | Eero Vabamaegi
Полиция просила помочь установить местонахождение 16-летнего Максима. В последний раз его видели в городе Тапа.
Ранее сообщалось, что в последний раз Максима видели 29 ноября в городе Тапа. Он проводил время с друзьями, но покинул компанию, уйдя в неизвестном направлении, после чего юношу не видели. Максим живет в Тапа, но у него могло появиться желание поехать в Таллинн, так как он учится в столице.
Максим и ранее пропадал из дома, и его находили в Таллинне или Палдиски. Связаться с Максимом по мобильному телефону было невозможно, так как телефон неисправен.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что местонахождение Максима установлено. С ним все в порядке, и он вернулся домой.