Пропавший 16-летний Максим найден

Ранее сообщалось, что в последний раз Максима видели 29 ноября в городе Тапа. Он проводил время с друзьями, но покинул компанию, уйдя в неизвестном направлении, после чего юношу не видели. Максим живет в Тапа, но у него могло появиться желание поехать в Таллинн, так как он учится в столице.