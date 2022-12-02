ЧП и криминал
02.12.2022, 13:30

Полиция разыскивает пропавшего 16-летнего Максима

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Пропавший в Тапа 16-летний Максим.
Пропавший в Тапа 16-летний Максим.
ФОТО: Politsei

Полиция просит помочь установить местонахождение 16-летнего Максима. В последний раз его видели в городе Тапа.

В последний раз Максима видели 29 ноября в городе Тапа. Он проводил время с друзьями, но покинул компанию, уйдя в неизвестном направлении, после чего юношу не видели. Максим живет в Тапа, но у него могло появиться желание поехать в Таллинн, так как он учится в столице.

Максим и ранее пропадал из дома, и его находили в Таллинне или Палдиски. Связаться с Максимом по мобильному телефону невозможно, так как телефон неисправен.

Приметы Максима: рост около 170 см, худощавое телосложение, на зубах брекеты. Был одет в куртку черного цвета, синие штаны, черно-белые кроссовки, при себе имел синий рюкзак Nike.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Максима или видел юношу, полиция просит позвонить по телефону 112.

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