ФОТО | Дороже, чем в прошлом году. Сколько стоят на рождественском рынке глёг или суп?

Нынешней зимой так же, как и в прежние годы, на рождественском рынке в широком ассортименте представлены глинтвейн и его скандинавский аналог глёг. Если вы захотите согреться традиционным напитком, в состав которого входит алкоголь, придется раскошелиться на 4–5 евро, безалкогольный обойдется в 3–4 евро.

Самый дорогой глинтвейн, который предлагают на рождественском рынке, стоит 5,50 евро, но зато этот напиток необычный, он со вкусом чили. Трудно устоять и не приобрести на рождественском рынке бутылку глинтвейна (глёга) Vana Tallinn за 12 евро (в магазине такая же бутылка стоит семь-восемь евро).

По сравнению с прошлым годом цены на напитки слегка выросли. Год назад глинтвейн стоил в пределах 4-4,5 евро, а безалкогольный глёг — два-три евро.

Какой зимний рынок без рождественских блюд? Приятно, что выбор блюд разнообразен, вот только цены так же горячи, как и сами блюда.

Если в прошлом году суп стоил 3 евро, то нынче за щи из квашеной капусты придется выложить 5 евро. Цены на вторые блюда сравнимы уже с ценами в ресторане или пабе. Так, например, порция кровяной колбасы с квашеной капустой и картофелем стоит 11 евро, за порцию с куриной колбасой просят уже 13 евро.