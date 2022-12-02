Торговля людьми у нас под носом. Эксплуатация на работе – обычные будни прибывших в Эстонию граждан третьих стран

продолжительной консультации часто выясняется, что люди работают по 250-300 часов в месяц, по 6-7 дней в неделю. И их преследуют угрозы. Например, работодатель угрожает высылкой из страны, когда человек начинает задавать лишние вопросы об условиях труда или своих правах. Работодатели утверждают, что гражданин третьей страны и должен в Эстонии работать больше и при этом быть благодарным, что ему вообще позволяют зарабатывать.

В этом году за консультацией по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми по телефону +372 6607320 в Департамент социального страхования обратились 538 человек. Основной причиной обращения были уже имевшие место эпизоды и в большом количестве случаев было подозрение на эксплуатацию на рабочем месте. После более

Подобное происходит не только с Виталием, но является буднями для многих граждан третьих стран, приехавших на работу в Эстонию. Люди, находящиеся в уязвимом положении в материальном и социальном плане, прибывают в Эстонию преимущественно из Украины, но есть и представители других стран Восточной Европы. Часть из них очень плохо владеет русским или английским, поэтому приходится придумывать способы, как наладить с ними общение.

Трудового договора у Виталия нет. Нет и переписки с Ахти, у которого он, как говорит, работает. Есть только номер телефона. Именно по нему шло общение между ними. В основном для того, что Ахти хотел прикрыть свой тыл: пусть Виталий доказывает что хочет, но он ему никогда ничего не обещал!

Напротив него сидит Сирле Блумберг, руководитель отдела помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования. Она с большим вниманием слушает рассказ Виталия, не вмешивается. Когда мужчина наконец замолкает, она начинает задавать наводящие вопросы. Спрашивает, есть ли у потенциальной жертвы с собой документы, фотографии, слушает аудиосообщения с телефона. Все это помогает понять, идет ли речь об эксплуатации на рабочем месте. А это, после проституции, является второй наиболее распространенной формой торговли людьми.

„У меня нет трудового договора, но я хожу на работу. К некоему Ахти (имя изменено). Мне не платят столько, сколько договаривались, а за последние месяцы я вообще ничего получил. Он только и делает, что угрожает“, - жалуется, попав на консультацию для жертв торговли люди, Виталий* (имя изменено).

Если связь установлена и находится основание, но жертва боится действовать, то консультанты департамента с ее согласия могут известить или дать сигнал полиции от своего имени. И, к сожалению, оснований для такого бывает скорее больше, чем меньше. Кроме этого, при необходимости, консультанты помогают собрать документы, с которыми жертва может обратиться в комиссию по трудовым спорам.

Сирле Блумберг и Трийну Йоозеп говорят, что требуется проявлять большую внимательность в беседе с людьми, демонстрирующими признаки эксплуатации на работе. Часто жертвы не говорят многого, еще чаще у них нет ни единого доказательства для подтверждения своих слов. „Нам нужно понять, куда ведут эти ниточки и во что их потом связать“.

„Все это время работодатель оказывал на Марию моральное давление. Когда она пришла к нам на консультацию, то была очень напугана, истощена как душевно, так и физически. Как и многие другие, она считала, что вела себя неправильно. Так ей постоянно твердил работодатель,“ - добавляет консультант отдела помощи жертвам торговли людьми Трийну Йоозеп.

Для сведения читателей: работодатель был обязан зарегистрировать краткосрочное трудоустройство в Департаменте полиции и погранохраны и на этом основании платить человеку среднюю по Эстонии зарплату за номинально отработанное время. И оплата за переработанные часы должна также осуществляться согласно закону.

Например, случай Марии* (имя изменено). Почти два года ей приходилось терпеть угрозы и унижения со стороны работодателя. В итоге она решилась спросить совета. Она обратилась в полицию и рассказала свою историю, полицейские связались со специалистами нашей линии и попросили проконсультировать женщину. Выяснилось, что Мария была вынуждена работать по 320 часов в месяц и получала за это тысячу евро.

„Они настолько запуганы, что боятся государственных учреждений, боятся попросить помощи. Они часто испытывают вину, принимая всерьез слова работодателя, что сами как-то неправильно себя повели, и если они пойдут „жаловаться“, то продолжать жить в Эстонии больше не смогут. Когда они оказываются у нас, то поначалу держатся сдержанно, но в ходе беседы становятся все более эмоциональными“, - признает Сирле Блумберг.

От поддержки к цели

„Приходящие к нам на консультацию прежде всего хотят, чтобы им поверили. Они часто находятся в таком замешательстве, что не знают, с чего начать. Часто мешает языковой барьер и незнание того, где искать информацию“, - поясняет Сирле Блумберг.

„Когда человек проясняет для себя ситуацию и знает, что делать дальше, то мы можем помочь ему в этом процессе, поддержать его, и человек снова обретает силу и уверенность в себе“, - говорит Блумберг.

Преимущественно в такой поддержке клиенты нуждаются не один раз, поскольку системное унижение со стороны работодателя не проходит бесследно. Люди растеряны, им стыдно, они чувствуют безнадежность. Но когда они начинают видеть перед собой цель, когда консультант очень подробно разъясняет им шаг за шагом предстоящий путь, то в них просыпается надежда. „Они вновь начинают верить в то, что не все потеряно. Что на свете есть справедливость. Что у них есть возможность встать на ноги, понять, что они не одни, что рядом с ними есть мы и наша поддержка“, - говорит Блумберг.

Почему же некоторые работодатели запугивают людей? По словам Блумберг и Йоозеп, это происходит из-за того, что многие граждане третьих стран не знают, сколько на самом деле им должны платить за работу, они полагают, что устные договоренности будут иметь силу, они приезжают из значительно более бедных стран (а сейчас также бегут от войны), приезжают из таких мест, где любая полученная тут зарплата была бы значительно больше, чем если бы они заработали на родине.

Другими словами, устойчивость некоторых фирм построена именно на эксплуатации иностранной рабочей силы. Для них важно, чтобы было проделано как можно больше работы за как можно меньшие деньги. И когда работник начинает задавать работодателю неприятные вопросы, тот начинает применять тактику запугивания и систематической промывки мозгов, которая в худших случаях может продолжаться годами.