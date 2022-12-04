Шестимесячный марафон молодой мамы: найти в Таллинне семейного врача, готового зарегистрировать ее ребенка - настоящий квест

„Более полугода ищу семейного врача в Таллинне для себя и своего полуторагодовалого ребенка, — говорит молодая мама Анастасия (полное имя редакции известно). — Я написала более чем в десять семейных медицинских центров, и со всех сторон получила отрицательный ответ вроде „Здравствуйте, извините, но мы слишком загружены“. Такое положение дел тем более удивительно, что Анастасия обратилась в те центры семейной медицины, в которых, согласно сайту Больничной касс, должны быть свободные места.

И мать, и ребенок зарегистрированы в Мустамяэ, но в крайнем случае Анастасия была готова искать врача и в Ласнамяэ. „Я написала в большую ласнамяэскую клинику — вдруг, там есть хороший и милый доктор, который может предложить мне и моему ребенку место в списке. И какой ответ я получила? „Нет, наш список полон“, — удивиляется родительница. Когда она затем обратилась за помощью к управе района Мустамяэ, ей сказали, что у семейных врачей большая загруженность и что она должна проверить список семейных врачей со свободными местами на сайте Больничной кассы. „Я написала во все центры семейной медицины из того же списка Больничной кассы, все они ответили, что у них нет ни одного семейного врача, который может предложить место для матери и ребенка. Я соглана, чтобы взяли только ребенка, но так как ребенок по правилам идет с матерью, я попросила место и для себя тоже“.