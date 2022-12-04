04.12.2022, 10:18
Шестимесячный марафон молодой мамы: найти в Таллинне семейного врача, готового зарегистрировать ее ребенка - настоящий квест(11)
Больничная касса утверждает, что при наличии свободных мест семейный врач должен принять человека, но семейные врачи отказываются это делать, - пишет Eesti Päevaleht.
„Более полугода ищу семейного врача в Таллинне для себя и своего полуторагодовалого ребенка, — говорит молодая мама Анастасия (полное имя редакции известно). — Я написала более чем в десять семейных медицинских центров, и со всех сторон получила отрицательный ответ вроде „Здравствуйте, извините, но мы слишком загружены“. Такое положение дел тем более удивительно, что Анастасия обратилась в те центры семейной медицины, в которых, согласно сайту Больничной касс, должны быть свободные места.