В Шотландии футболистам запретят бить по мячу головой накануне и на следующий день после матча

По словам возглавлявшего исследование невропатолога Уилли Стюарта, риск для профессиональных футболистов варьируется от пятикратного увеличения шансов болезни Альцгеймера до примерно четырехкратного увеличения болезни двигательных нейронов и до двукратного увеличения случаев болезни Паркинсона.

Ученые считают, что это может быть связано с регулярными ударами головой по мячу.

„После серии ударов головой наблюдается измеримое ухудшение памяти, продолжающееся 24-48 часов. У футболистов также наблюдались изменения при сканировании мозга, которые могут быть связаны с такими ударами“, - объясняет врач Шотландской футбольной ассоциации (SFA) c более чем 20-летним опытом Джон Маклин, принимавший участие в исследованиях.

Кроме того, футбольным клубам предписано сократить количество тренировок, где удар головой отрабатывается как повторяющееся упражнение, до одного дня в неделю.

Шотландская футбольная ассоциация уже разработала правила, ограничивающие игру головой в юношеском футболе, а также запрет на использование игры головой на тренировках для возрастной группы до 12 лет.

Новые правила вводятся после консультаций с 50 профессиональными мужскими и женскими клубами в Шотландии, а также после опроса клубов SFA.

Шотландия также стала первой страной в мире, в которой был принят единый свод рекомендаций относительно случаев сотрясения мозга для всех видов спорта и проведена кампания под лозунгом „If in doubt, sit them out“, что можно перевести как „Есть сомнения - лучше пусть пересидит“. Речь идет о том, что если у тренера или персонала есть подозрения, что спортсмен получил сотрясение мозга или травму головы, его необходимо вывести из игры или тренировки.