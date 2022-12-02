СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Месть Ганы за четвертьфинал ЧМ-2010 и огненный матч между Сербией и Швейцарией
Сегодня на ЧМ-2022 состоятся заключительные матчи в группах Н и G. Между собой сыграют Гана - Уругвай, Южная-Корея - Португалия, Камерун - Бразилия и Сербия - Швейцария.
Сегодня в группе Н и G определятся очередные участники 1/8 финала
Турнирная таблица группы Н:
На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Южной-Кореи и Португалии. Начало матча в 17:00.
Сборная Португалии, набравшая шесть очков, гарантировала себе выход из группы, вопрос только в том, с какого места. В случае, если Гана обыграет Уругвай, а Португалия проиграет Южной-Корее, тогда будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Португалия рискует занять второе место в группе и в таком случае сыграет в 1/8 финала с мощной Бразилией, чтобы этого избежать, надо не проиграть Корее и занять первое место.
Южной-Корее, которая сыграла вничью с Уругваем и потерпела обидное поражение от Ганы, для сохранения шансов на выход из группы надо побеждать Португалию, а также многое будет зависеть от того, как завершится игра Уругвай — Гана. Корее придется обойтись без главного тренера Бенту, который был удален в концовке встречи с Ганой. Бенту на чемпионате мира 2002 года играл за сборную Португалии в матче против Кореи, и тогда корейская сборная под руководством Гуса Хиддинка выиграла 1:0.
На стадионе „Эль-Джануб“ между собой сыграют сборные Ганы и Уругвая. Начало матча в 17:00.
Гана, одержавшая удивительную победу над Южной-Кореей, сохранила отличные шансы на выход из группы. Обыграв Уругвай, команда гарантирует себе выход в плей-офф, их устроит и ничья, но при условии, что корейцы в параллельном матче не выиграют у португальцев с разницей более чем в один мяч.
После ничьи с корейцами и поражения от португальцев Уругвай загнал себя в угол, им надо не просто побеждать самим, но и надеяться на победу Португалии. Гана и Уругвай встречались между собой в четвертьфинале чемпионата мира-2010, и тогда Уругвай выиграл по пенальти. В той игре Луис Суарес отбил мяч рукой из пустых ворот в дополнительное время при счете 1:1, а ганцы не реализовали пенальти и потерпели обидное поражение . У Ганы появился отличный шанс пробиться в плей-офф и отомстить уругвайцам.
Турнирная таблица группы G:
На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Камеруна и Бразилии. Начало матча в 21:00.
Бразильцы обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), набрали шесть очков и не пропустили ни одного гола. Бразилия досрочно обеспечила себе выход из группы и на предстоящий матч скорее всего выйдут резервисты: Дани Алвес, Эдер Милитао, Фабиньо, Габриэл Жезус и другие футболисты, не игравшие или почти не игравшие в Катаре.
У Камеруна даже основной состав выглядит скромнее. Команда набрала одно очко благодаря ничьей с Сербией. Для выхода в 1/8 финала им надо обязательно побеждать, многое также будет зависеть от итогов матча Сербия — Швейцария. Главный тренер Камеруна Ригобер Сонг отстранил перед игрой с Сербией основного вратаря Андре Онану.
На стадионе „974“ между собой сыграют сборные Сербии и Швейцарии. Начало матча в 21:00.
Швейцарцы были близки к тому, чтобы отобрать очки у бразильцев, но не устояли и пропустили в концовке. Шансы швейцарцев на выход в 1/8 финала велики. Для гарантии на выход из группы надо побеждать Сербию, но хватит и ничьей, если Бразилия не проиграет Камеруну.
Сербов для выхода в плей-офф устроит только победа, любой другой исход отправит их домой. В игре против Камеруна сербы упустили преимущество в два мяча, пропустив дважды за две минуты. Сербия и Швейцария уже решали между собой судьбу путевки в 1/8 финала на чемпионате мира 2018 года, тогда сербы открыли счет на пятой минуте, но затем во втором тайме пропустили, а решающий мяч в ворота Сербии был забит на 90-й минуте.
Огня игре добавляют Джака и Шачири, которые являются этническими косовскими албанцами и о своих корнях не забыли. На ЧМ-2018 в игре против Сербии оба игрока во время празднования гола показывали символ Албании – двуглавого орла, а Шачири на этот матч вышел в бутсах, где на одной был флаг Швейцарии, а не второй – Косово.