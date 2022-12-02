СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Месть Ганы за четвертьфинал ЧМ-2010 и огненный матч между Сербией и Швейцарией

Сегодня в группе Н и G определятся очередные участники 1/8 финала

Турнирная таблица группы Н:

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Южной-Кореи и Португалии. Начало матча в 17:00.

Сборная Португалии, набравшая шесть очков, гарантировала себе выход из группы, вопрос только в том, с какого места. В случае, если Гана обыграет Уругвай, а Португалия проиграет Южной-Корее, тогда будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Португалия рискует занять второе место в группе и в таком случае сыграет в 1/8 финала с мощной Бразилией, чтобы этого избежать, надо не проиграть Корее и занять первое место.

Южной-Корее, которая сыграла вничью с Уругваем и потерпела обидное поражение от Ганы, для сохранения шансов на выход из группы надо побеждать Португалию, а также многое будет зависеть от того, как завершится игра Уругвай — Гана. Корее придется обойтись без главного тренера Бенту, который был удален в концовке встречи с Ганой. Бенту на чемпионате мира 2002 года играл за сборную Португалии в матче против Кореи, и тогда корейская сборная под руководством Гуса Хиддинка выиграла 1:0.

На стадионе „Эль-Джануб“ между собой сыграют сборные Ганы и Уругвая. Начало матча в 17:00.

Гана, одержавшая удивительную победу над Южной-Кореей, сохранила отличные шансы на выход из группы. Обыграв Уругвай, команда гарантирует себе выход в плей-офф, их устроит и ничья, но при условии, что корейцы в параллельном матче не выиграют у португальцев с разницей более чем в один мяч.

После ничьи с корейцами и поражения от португальцев Уругвай загнал себя в угол, им надо не просто побеждать самим, но и надеяться на победу Португалии. Гана и Уругвай встречались между собой в четвертьфинале чемпионата мира-2010, и тогда Уругвай выиграл по пенальти. В той игре Луис Суарес отбил мяч рукой из пустых ворот в дополнительное время при счете 1:1, а ганцы не реализовали пенальти и потерпели обидное поражение . У Ганы появился отличный шанс пробиться в плей-офф и отомстить уругвайцам.